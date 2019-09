Mais descobertas do iOS 13: monitoramento de sono, “Modo Horário Escolar” e mais!

O MacRumors resolveu vasculhar as entranhas dos sistemas operacionais da Apple e está fazendo um bom trabalho descobrindo algumas novidades que poderão ser anunciadas pela Maçã em breve, no seu evento especial (no qual lançará novos iPhones e Apple Watches).

Já comentamos, por exemplo, que o iOS 13 trouxe evidências de um rastreador Bluetooth da Apple; o sistema também deu algumas pistas sobre possíveis óculos de realidade aumentada da Apple. O site foi mais a fundo e, agora, corroborou uma informação trazida pelo 9to5Mac, o qual diz que o futuro Apple Watch poderá vir com algum tipo de monitoramento de sono.

Monitoramento de sono

De acordo com as novas descobertas do MR, essa função se chamará “Time in Bed tracking” (algo como “Monitoramento de Tempo na Cama”). Códigos de uma compilação interna do iOS 13 indicam que será possível “rastrear o sono e acordar silenciosamente usando seu relógio”.

Tudo será feito, como imaginado, por um novo app chamado “Sleep” (“Sono”?), que fornecerá aos usuários uma visão geral de seus padrões de sono, além de enviar aos usuários lembretes para dormir e recarregar a bateria. O sistema, segundo o MR, recomenda que usuários do Apple Watch tenham pelo menos 30% de bateria para que o monitoramento seja feito com sucesso.

O site descobriu também referências a novas complicações do Apple Watch, focadas em atitude, longitude e sono. Quando lançado, o aplicativo “Sleep” também poderá ter um mostrador para chamar de seu — isso porque foi descoberta uma nova string chamada ClockFaces-Burrito (“Burrito”, como já comentamos, é o codinome para o recurso de monitoramento de sono do Apple Watch).

“Modo Horário Escolar”

As descobertas também apontaram para um novo recurso chamado “Schooltime”, desenvolvido para ajudar alunos a se concentrarem durante as aulas. Como? Bloqueando o acesso a aplicativos, complicações e notificações no dispositivo. Obviamente, chamadas e alertas de emergência não serão bloqueados pelo recurso, por razões de segurança.

Usuários poderão definir quando o horário escolar ficará ativado no Apple Watch pelo aplicativo Watch disponível no iPhone (desde apenas um dia até todos os dias da semana).

Fotos com pouca luz e mais!

Quanto ao iPhone, as investigações no iOS 13 também apontam para novas configurações disponíveis no app Câmera relacionadas a fotos com baixa luminosidade, além de um possível novo recurso de torneios no Game Center para partidas com vários jogadores — os detalhes para ambos recursos, contudo, são bem pequenos no momento.

· • ·

Será que veremos muitas outras novidades no dia 10 de setembro? O MacMagazine, é claro, fará a cobertura completa desse evento especial da Apple. 😉