Promoções do dia na App Store: Space Marshals, Alleys, DeskCover e mais!

Aproveite a nossa tradicional seleção de promoções nas App Stores nesta terça-feira!

Space Marshals, da Pixelbite, é uma aventura “no Velho Oeste do espaço” e mais uma vez o nosso destaque do dia.

Você está na pele do especialista Burton, em uma missão de caça a perigosos fugitivos que escaparam de uma prisão de segurança máxima.



Espalhe armadilhas, use distrações, escudos e se esconda — mudando o jogo — usando o seu conhecimento do espaço como uma vantagem contra os criminosos. Participe de missões, adquira mais armas e sincronize a sua evolução via iCloud (para todos os seus dispositivos).

Confira o trailer do jogo:

Garantia de diversão! Aproveite o desconto!

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$42 de desconto:

Apps para iOS

Jogo estilo aventura.

Anotações em fotos e mais.

Preparativos para o Natal.

Jogo de corrida.

Jogo do Velho Oeste.

App para macOS

Esconda a bagunça de sua Mesa (Desktop).

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😀