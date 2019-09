TIM está testando suporte ao Apple Watch com conectividade celular

Ontem nós informamos que a TIM passou a suportar a tecnologia eSIM e, agora, clientes da operadora donos de iPhones XS, XS Max e XR já podem utilizar o chip eletrônico em vez do tradicional (físico). Mas, como sabemos, essa tecnologia não é utilizada apenas em iPhones; no Apple Watch, essa é a única forma de você ter conectividade celular (4G/LTE) nos modelos que contam com tal possibilidade.

A Claro foi a primeira operadora brasileira a oferecer suporte ao eSIM do Apple Watch, em meados de 2018; no começo deste ano, a Vivo também implementou o suporte e entrou na jogada. E como estamos falando basicamente da mesma tecnologia, não faz sentido a TIM ficar de fora da festa com o Apple Watch.

Ao MacMagazine, a assessoria de imprensa da TIM informou que “o suporte ao Apple Watch está em fase de testes”, e que “novidades sobre o eSIM serão divulgadas ainda neste ano”.

Ou seja, tudo indica que é questão de tempo para que clientes da operadora também possam desfrutar de conectividade celular nos relógios da Maçã.

O Claro Sync custa R$29,90 mensais, enquanto o Vivo Sync sai por R$19,90. Veremos quanto custará o serviço da TIM quando ele for lançado.

Apple Watch Series 4 de Apple Preço à vista: a partir de R$ 3.599,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 333,25

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio ou aço inoxidável

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2018

imagem: Den Rozhnovsky / Shutterstock.com