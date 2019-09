Apple libera segundas versões beta do iOS/iPadOS 13.1 e a nona do tvOS 13

Apenas pouco mais de uma semana após as primeiras, a Apple já liberou hoje as segundas versões beta do iOS 13.1 e do iPadOS 13.1, ambos com a compilação 17A5831c .

Além deles dois, saiu também a nona(!) versão beta do tvOS 13 (compilação 17J5573a ).

O iOS 13.1 beta, como acompanhamos, trará algumas novidades previamente anunciadas para o iOS 13 que não estarão já na sua versão de lançamento (13.0), prevista para chegar nas próximas semanas.

É esperado que a Apple lance o iOS 13, o iPadOS 13, o watchOS 6 e o tvOS 13 na semana seguinte ao seu evento especial do dia 10 de setembro. Já o macOS Catalina 10.15 deverá ser lançado um certo tempo depois deles.