Mais uma razão para nunca tirar o olho do que seus filhos estão fazendo no smartphone

De tempos em tempos, um novo tipo de golpe começa a se espalhar no WhatsApp e pega vários usuários desprevenidos. As táticas dos bandidos ficam cada vez mais sofisticadas e difíceis de serem percebidas, o que é um problema maior ainda.

O golpe de hoje, entretanto, não tem nada a ver com isso: trata-se do método mais descarado possível, e ainda mais revoltante que o tradicional — porque foca não os adultos plenamente conscientes, e sim as crianças.

Começou a circular no WhatsApp, nos últimos dias, uma imagem da Turma da Mônica com dizeres bem diretos e direcionados aos pequenos na rede: se você quiser fazer parte da turminha da Mônica e do Cebolinha, deve passar “o número do cartão de crédito da mamãe”, os “três numerozinhos atrás” e a data de expiração do cartão.

A tática, claro, exige que as crianças tenham uma conta própria no WhatsApp ou ao menos saibam usar a conta dos pais quando estão jogando um joguinho ou coisa do tipo — o que é algo cada vez mais comum, hoje em dia. Por isso, é mais um reforço à necessidade de que os pais e responsáveis, mesmo que deixem os filhos usarem o celular livremente, estejam constantemente checando o que as crianças andam fazendo no mundo digital.

Cada vez que receber aquela sacanagem, em grupos de WhatsApp, por favor, responda com esta imagem. É inacreditável, mas há quem caia nesse tipo de golpe. pic.twitter.com/sXTd3gIoTd — Sidney Gusman (@sidneygusman) September 3, 2019

A Mauricio de Sousa Produções (MSP) soltou uma nota (acima) alertando pais e filhos sobre o golpe; em declaração ao UOL, a Polícia Federal afirmou não ter recebido nenhuma queixa referente a essa imagem em específico, mas reforçou que os pais devem sempre fiscalizar o uso que os filhos fazem da internet, além de recomendar que itens como cartões de crédito sejam mantidos fora do alcance das crianças.

Fiquemos atentos, portanto — hoje e sempre.