Uma das sacadas geniais da Apple com as Smart Covers/Cases dos iPads foi o fato de elas ligarem ou desligarem a tela dos tablets ao serem abertas ou fechadas.

O que talvez tenha passado despercebido é que, anos depois, a Maçã adicionou a mesma funcionalidade aos iPhones — ainda que apenas aos modelos dotados de Face ID (iPhones X, XS, XS Max e XR).

O recurso veio junto à capa de couro Folio para iPhone X, lançada com o smartphone em 2017 (e com versões também para os iPhones XS e XS Max, lançadas no ano passado). Apesar disso, ele funciona com basicamente qualquer capa do tipo “carteira”, contanto que ela tenha os ímãs necessários para habilitá-lo.

O que pouca gente sabe é que o iOS tem uma configuração específica para ativar ou desativar esse recurso. No geral, ao colocar uma “capa carteira” no seu iPhone, a funcionalidade será ativada automaticamente; caso contrário, sua melhor opção é checar os passos abaixo para ver se ela está ativada. Você também pode, caso queira, desligar o recurso seguindo nosso micro-tutorial.

Para ativar ou desativar o bloqueio/desbloqueio de tela nos iPhones X, XS, XS Max e XR, basta fazer o seguinte:

Acesse os Ajustes. Toque na opção “Tela e Brilho”. Localize a opção “Bloquear/Desbloquear” e ative-a ou desative-a, dependendo do seu objetivo.

E pronto! Agora seu iPhone já está pronto para ter a tela ligada ou desligada de acordo com a sua capinha. Simples, não? 😉