Estamos a menos de uma semana do evento especial de setembro da Maçã, que (ao que tudo indica) apresentará a nova linha de iPhones da empresa e mostrará ao mundo um novo Apple Watch. Mas vocês acham que Tim Cook e sua turma limitar-se-iam a isso? Não, parece que não.

A conta do Twitter @never_released, que tem vários acertos no compartilhamento de códigos e futuros lançamentos da Apple, fez uma postagem afirmando que a Maçã lançará uma atualização da Apple TV, de identificador AppleTV11,1 e código J305AP . Segundo o insider, o novo modelo será equipado com um chip A12 (ou A12X, não sabemos) — um bom upgrade em relação ao atual chip A10X que equipa a Apple TV 4K.

O MacRumors, então, foi a campo e confirmou que tanto o identificador AppleTV11,1 quanto o código J305AP aparecem nas entranhas daquela versão interna do iOS 13 que eles puseram as mãos (e que já rendeu algumas descobertas). Ou seja, a descoberta é autêntica, mas isso, por si só, não quer dizer que o novo dispositivo será apresentado na próxima semana.

Por fim, o 9to5Mac entrou na história, com um artigo mais analítico do que informativo. Mas a análise deles é boa: a Maçã tem atualizado a Apple TV de dois em dois anos, então uma atualização agora em setembro manteria a roda girando e os consumidores satisfeitos. Além disso, na única informação nova trazida pela matéria, o site afirmou que recebeu uma dica anônima indicando que a nova Apple TV virá com uma porta HDMI 2.1 — o que é uma ótima notícia para quem joga no dispositivo.

O protocolo HDMI 2.1, para quem está por fora, traz algumas melhorias na prevenção do temido lag, com uma tecnologia chamada Auto Low-Latency Mode a qual detecta conteúdo que se mexe rapidamente para não dar a impressão de que ele está sendo atrasado. Ele também traz tecnologias para taxa de quadros variável e menor latência na transmissão de conteúdo — isso tudo, claro, desde que você tenha uma TV com a porta apropriada, um dispositivo com essa capacidade e um cabo compatível.

Se a Maçã realmente aproveitará o evento da próxima semana para divulgar o lançamento oficial do Apple Arcade, nada faz mais sentido do que lançar uma nova Apple TV ainda mais focada em jogos. Portanto, vamos aguardar — os prospectos são bons.