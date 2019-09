Skype ganha rascunhos e favoritos; Gmail e Twitterrific são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes de aplicativos populares da App Store! Vamos dar uma olhada nelas?

Skype

O mensageiro da Microsoft ganhou alguns novos recursos que, segundo a empresa, foram pensados para aprimorar sua produtividade. O primeiro deles é a capacidade de salvar rascunhos de mensagens: quando você digita um texto em uma determinada conversa, ele lá permanecerá, salvo, mesmo que você feche o app; assim, você pode sair e retomar a composição a qualquer momento e sem se perder nas ideias.

Além disso, agora é possível favoritar mensagens, sejam elas de texto ou contendo qualquer tipo de mídia. Para isso, basta clicar com o botão direito, ou tocar/segurar a mensagem desejada e selecionar a opção “Adicionar favorito”; todas as mensagens assim marcadas estarão na tela de favoritas para fácil acesso.

A nova versão do Skype também traz um novo painel de seleção de mídia, para que você possa escolher com cuidado as fotos, vídeos e arquivos que mandará aos seus contatos antes de clicar no botão de enviar; nesse mesmo painel, é possível escrever uma mensagem de acompanhamento. Ao enviar múltiplas imagens, o Skype exibirá todas elas num formato de álbum, em vez de uma por uma.

Por fim, a Microsoft adicionou o modo de tela dividida ao Skype para macOS e Linux, como já existia no Windows 10. O software pode ser baixado gratuitamente no seu site oficial ou obtido na App Store

Gmail

O ubíquo cliente de email do Google, por sua vez, adicionou uma opção de segurança: agora, usuários podem optar por receber uma solicitação antes que imagens externas sejam exibidas automaticamente. Para isso, basta acessar as configurações do app, tocar na conta que você quer alterar o ajuste, selecionar “Imagens” e ativar a opção “Perguntar antes de exibir imagens externas”.

De quebra, o recurso também ajuda bastante na performance do carregamento de mensagens.

Twitterrific

O cliente da Iconfactory para acessar a rede social do passarinho ganhou novidades no macOS e no iOS.

No primeiro, foi adicionada a visualização de imagens em tela cheia na timeline, bem como suporte às citações de tweets com imagens. Também temos novos ícones e novos temas (três claros e seis escuros) à escolha do usuário.

O Twitterrific 5.4 para macOS adiciona também uma extensão ao Safari, chamada Fixerrific, para todos os momentos em que você precisa abrir o Twitter no navegador. O trabalho dela é “limpar” a interface do website, dando aos usuários uma aparência mais limpa e mais consonante com a experiência do aplicativo.

Já no lado do iOS, temos um novo ícone e uma nova opção de tema escuro, além de melhorias de performance e consertos de bugs.