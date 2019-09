Expectativas… somos cheios delas e, ao mesmo tempo, quando a realidade não compete com o que era esperado, nos decepcionamos. Ainda assim, nada nos impede de continuar sonhando, não é?

Em se tratando de iPhones, isso é o que geralmente ocorre — e agora temos mais motivos para mirabolar com um possível “iPhone SE 2”.

Diferentemente da versão original, um analista da Barclays sugeriu, em maio passado, que o provável (e futuro) modelo não possuiria uma tela de 4 polegadas, e sim um display LCD de 4,7″ (semelhante ao dos iPhones 6, 7 e 8). Agora, uma nova publicação da Nikkei reitera tais informações, inclusive de que o possível “sucessor” do iPhone SE poderá ser lançado no primeiro trimestre de 2020.

A comparação com o iPhone SE se restringe apenas à possibilidade de o possível aparelho ser oferecido como uma opção de entrada, já que tecnicamente tal dispositivo se assemelharia ao iPhone 8, lançado em 2017. Assim, poderíamos esperar uma atualização do processador e, quem sabe, das câmeras traseira/frontal do dispositivo. As informações não vão muito além disso, logo não há como saber se essa provável atualização incluiria suporte para recarga sem fio ou mesmo a segunda geração do Touch ID.

A decisão de reviver o modelo de baixo custo ocorre, segundo a Nikkei, em meio a um período “difícil” para o iPhone. Como sabemos, houve um declínio nas vendas do gadget, fazendo com que a Huawei ultrapassasse a gigante de Cupertino como a segunda maior fabricante mundial de smartphones.

Ainda assim, como uma provável nova versão do iPhone SE poderia contribuir para guinar as vendas da Maçã? A resposta é simples: preço. Enquanto o iPhone XR é vendido a partir de US$750, o XS Max pode custar até US$1.450 — e não há previsões de que os próximos modelos custarão mais barato. Nesse sentido, o analista da GF Securities, Jeff Pu, afirmou que um modelo de entrada, com materiais mais baratos, seria a solução para a Apple:

O iPhone SE mais barato pode servir como impulsionador de vendas no primeiro semestre do próximo ano, se os novos iPhones premium não apresentarem bom desempenho nos próximos meses.

Vale lembrar que a Apple ainda vende os iPhones 7 e 8, mas o ciclo desses gadgets poderá se encerrar neste mês, quando os novos aparelhos forem lançados oficialmente — o que deixaria um espaço na linha da Maçã para um novo dispositivo de entrada.

Entretanto, antes de dar a batalha como vencida, teremos de esperar e ver se as comparações podem ser feitas, legitimamente, com o tão amado iPhone SE ou, então, com o iPhone 8 (se os rumores forem constatados, nos próximos meses).

via MacRumors