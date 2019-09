Taí algo que surgiu de surpresa: a Apple acabou de disponibilizar na internet uma versão web do Apple Music. O acesso pelo navegador ainda está em fase de testes, mas já é acessível por todos os usuários — contanto que você tenha uma assinatura do serviço, claro.

Até hoje, o máximo que a Maçã disponibilizava na web era uma interface de prévia da sua plataforma musical, com a capacidade de ouvir até 90 segundos das músicas da plataforma; recursos como busca, playlists e recomendações não eram encontrados em lugar algum. Agora, a coisa muda: você tem acesso a todas as funcionalidades do serviço, como as rádios, a biblioteca sincronizada e tudo mais!

Também temos as playlists de curadoria humana da Apple e as listas da aba “Para Você”. No geral, o web app é muito semelhante ao aplicativo Música do macOS Catalina — inclusive, ele também é capaz de capturar sua preferência entre Modo Claro ou Modo Escuro e ajustar sua interface de acordo com essa configuração.

Apesar de ainda estar em fase beta, o Apple Music na web parece ser bem redondinho e funcional — a única coisa que ainda não dá para fazer por lá é se inscrever no serviço, mas a empresa afirma que a funcionalidade será disponibilizada muito em breve. Resta saber, agora, o que acontecerá com os players de terceiros para o Apple Music ja disponibilizados na internet, como o Apple Music Player ou o Musish.

Será que o passo será essencial na popularização da plataforma ou estamos falando de “mais do mesmo”?

via TechCrunch