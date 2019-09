O Apple TV+, nova plataforma de streaming de vídeo da Maçã, deverá ser lançado em breve e muitas fornecedoras estão de olho em parcerias para adicionar o serviço à sua lista de opções, entre eles a rival sul-coreana da gigante de Cupertino, a Samsung.

De acordo com informações publicadas pelo TechRadar, a Samsung anunciou durante a sua conferência na IFA 2019 que o Apple TV+ será disponibilizado em suas Smart TVs, fazendo da companhia a primeira marca a anunciar suporte ao próspero serviço da Maçã.

A gigante sul-coreana não confirmou quando o Apple TV+ aterrissará nas suas telonas, mas falou sobre alguns recursos bem interessantes, incluindo a integração da plataforma com a Bixby, a sua assistente virtual. Dessa forma, usuários poderão pesquisar programas e filmes por comandos de voz, além de poder acessá-los pelo Smart Guide desses equipamentos.

Vale lembrar que a Samsung foi uma das primeiras fabricantes de televisão a adicionar suporte ao conteúdo do iTunes, bem como ao AirPlay 2; portanto, é provável que outras fabricantes (como a LG e a Vizio) também anunciem suporte à próspera plataforma da Maçã — exceto se a Samsung conseguiu algum acordo de exclusividade, o que não foi confirmado.

Além de Smart TVs, o Apple TV+ também estará disponível set-top boxes de outras fabricantes. No fim, todo esse suporte é mais do que bem-vindo para a Maçã, afinal, quanto mais o serviço se expandir para outros produtos, maior será o número de potenciais assinantes do Apple TV+.

via Cult of Mac