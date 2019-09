Maior Apple Store do Japão será inaugurada nesta semana; loja em Zurique é aberta

Seja nos Estados Unidos ou no exterior, a Apple segue trabalhando na expansão e na reforma de suas lojas ao redor do globo. Desta vez, a companhia abriu (e abrirá) um novo endereço na Suíça e no Japão, como veremos a seguir.

Apple Marunouchi

A gigante de Cupertino anunciou que a sua nova loja em Tóquio abrirá no próximo sábado, dia 7 de setembro. Essa é a terceira loja da empresa no Japão que será aberta desde abril, mas ela possui um diferencial: é a maior Apple Store do país.

Localizada próximo ao Palácio Imperial e em frente à histórica Estação de Tóquio, a nova instalação da Maçã na capital japonesa marca um “momento significativo no longo relacionamento da Apple com o Japão”, segundo a vice-presidente sênior de varejo e pessoas da Maçã, Deirdre O’Brien:

Marunouchi tem uma energia incrível e nossas equipes mal podem esperar para receber os clientes em nossa maior loja no Japão, pela primeira vez no sábado.

A nova loja possui dois andares e foi construída com uma fachada que, apesar de familiar, se distingue de tudo o que já vimos em outras lojas devido ao acabamento em alumínio fundido criado para “permitir que as janelas apresentassem cantos arredondados tridimensionais”.





Há, ainda, um conceito para a instalação das janelas de vidro que cruzam pelos dois andares: permitir que a “vibração da vida nas ruas se conecte com o interior da loja”.

Assim como em diversas outras lojas ao redor do mundo, a Apple Marunouchi oferecerá sessões do Today at Apple, começando com o “Guia criativo de Tóquio”, uma série especial de 12 sessões nas quais a companhia destacará diversas características da capital japonesa para comemorar a inauguração.

A companhia também informou que, no final deste mês, a Apple Fukuoka ganhará um novo espaço (maior) e que as reformas da Apple Omotesandō serão finalmente encerradas.

Apple Rennweg

Como informamos há algumas semanas, após alguns problemas de contrato, a Maçã decidiu mudar de endereço a Apple Bahnhofstrasse, em Zurique (na Suíça). Não muito distante da primeira localização, a companhia abriu as portas da sua nova loja, a Apple Rennweg.

A fachada em preto da nova loja se destaca em meio à arquitetura local, predominantemente branca e marrom, com o logo da Apple sobre a porta. Por dentro, a loja de dois andares conta com diversas mesas para exposição de produtos (seguindo o design varejista da companhia mais recente), mas nada de uma Video Wall.





Apesar de ser uma loja “substituta”, a Apple não disse que ela será temporária. A companhia possui, ainda, três outras instalações no país, incluindo a Apple Glattzentrum, a qual recentemente foi reformada para incluir uma Video Wall e um fórum do Today at Apple, além da Apple Rue de Rive e da Apple Freie Strasse (as quais estão na lista de espera para serem reformadas).

