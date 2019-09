Depois de todo o imbróglio inicial envolvendo o lançamento do Galaxy Fold, no final de julho a Samsung havia anunciado que corrigiu todos os problemas encontrados com o seu tablet dobrável e que o lançaria em setembro. Cá estamos, portanto.

A sul-coreana está lançando o produto na sua terra natal na virada de hoje para amanhã, 6 de setembro, e afirma que ele chegará aos Estados Unidos “nas próximas semanas”.

Fontes da Bloomberg, contudo, já cravam uma data para o lançamento em território americano: 27 de setembro, uma sexta-feira. Ou seja, é ainda mais provável agora que os novos iPhones — que serão anunciados no evento especial da próxima terça-feira — cheguem ao mercado uma semana antes, no dia 20/9.

Na Coreia do Sul, a Samsung venderá o Galaxy Fold numa única configuração com 12GB de RAM, 512GB de armazenamento e conectividade 5G embutida, saindo por 2,39 milhões de wons — equivalente aos US$1.980 dos Estados Unidos (ou cerca de R$8.100, em conversão direta).

Resta saber, é claro, se todas as mudanças que a Samsung fez na estrutura do Galaxy Fold realmente foram suficientes para garantir uma boa resistência para ele. A concorrente chinesa Huawei, que não é besta, tratou logo de também adiar o lançamento do Mate X — prometendo-o, agora, para o “final do ano”.

