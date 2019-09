Up Next Live: Apple lança EPs ao vivo de shows realizados em suas lojas

Há alguns meses, falamos aqui sobre o Up Next Live, uma série de shows ao vivo realizados em algumas das principais lojas da Apple nos Estados Unidos e na Europa, e estrelando vários artistas em ascensão.

Ainda que sem a mesma ambição do saudoso Apple Music Festival, a ideia foi ótima para levar público aos espaços de varejo da empresa, atrelar ainda mais sua imagem ao mundo das artes e, de quebra, dar uma divulgação extra ao Apple Music.

Agora, o ciclo está se completando: a Maçã liberou recentemente EPs ao vivo de todos os shows realizados, disponíveis para todos os assinantes do seu serviço de streaming musical.

São, no total, sete EPs ao vivo:

Os EPs incluem toda a apresentação de cada artista, contando com cerca de 5-7 músicas cada. A série inicial de shows do Up Next Live foi encerrada, mas considerando o sucesso dessa etapa inicial, é bem provável que a Maçã anuncie mais shows para breve — embora possivelmente ela aguarde até o próximo verão do hemisfério norte, tornando o evento um acontecimento sazonal.

Legal, não?

via iMore