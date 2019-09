Na semana passada, o Google fez um post num blog sobre vulnerabilidades que a Apple corrigiu para usuários do iOS em fevereiro. Nós ouvimos que clientes ficaram preocupados com algumas das alegações, e queremos garantir que todos tomem conhecimento dos fatos.

Primeiro, o ataque sofisticado foi bem focado, não uma falha ampla em iPhones explorada “em massa” como descrito. O ataque afetou menos de uma dúzia de websites que focam-se em conteúdos ligados à comunidade uigure. Independentemente do alcance do ataque, nós levamos a segurança de todos os nossos usuários extremamente a sério.

O post do Google, publicado seis meses após patches para o iOS serem disponibilizados, cria uma falsa impressão de “exploração em massa” para “monitorar as atividades privadas de populações inteiras em tempo real”, espalhando medo por todos os usuários de iPhones tal como se seus dispositivos tivessem sido comprometidos. Isso nunca foi o caso.

Segundo, todas as evidências indicam que esses ataques de websites só ficaram operacionais por um breve período, aproximadamente dois meses, e não “dois anos” como o Google deu a entender. Nós corrigimos as vulnerabilidades em questão em fevereiro — trabalhando bem rapidamente para resolver o problema apenas 10 dias após termos tomado conhecimento dele. Quando o Google entrou em contato conosco, já estávamos no processo de corrigir os bugs descobertos.

Segurança é uma jornada eterna e nossos consumidores podem ter a certeza de que estamos trabalhando para eles. A segurança do iOS é inigualável porque assumimos toda a responsabilidade pela segurança do nosso hardware e do nosso software. Nossos times de segurança de produtos espalhados pelo mundo estão constantemente desenvolvendo novas proteções e corrigindo vulnerabilidades assim que elas são descobertas. Nós nunca vamos parar com o nosso árduo trabalho de manter nossos usuários seguros.