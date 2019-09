Apple TV+: adaptação de “Bastardos” é cancelada; Joseph Gordon-Levitt assina nova produção

O Apple TV+ está na iminência de ser lançado em mais de 100 países (incluindo o Brasil) e, como nós já informamos diversas vezes, as produções da gigante de Cupertino não têm pausa para recuperar o fôlego — exceto aquelas que são canceladas.

Recentemente, a Apple interrompeu os planos para uma de suas adaptações, mas também parece ter iniciado outra produção, a qual será escrita pelo ator Joseph Gordon-Levitt, como veremos a seguir.

“Bastardos” (“Nevelot”)

No fim do ano passado, comentamos que a Apple estava em via de adquirir os direitos de adaptação de um série israelense chamada “Nevelot” (que significa “bastardo” em hebraico). Na época, muito se discutiu sobre qual o tipo de conteúdo que a Apple estaria desenvolvendo, dada a violência da série original.

O seriado seria estrelado pelo ator Richard Gere (“Uma Linda Mulher”) e escrito por Howard Gordon (“Homeland”) e Warren Leight (“Law and Order: SVU”). Isso mesmo, seria. De acordo com uma reportagem do Hollywood Reporter, a série foi encerrada devido a “diferenças criativas entre a Apple e os produtores” — o que fez com que a gigante de Cupertino sofresse um prejuízo financeiro daqueles…

Até então, o plano da Maçã era reformatar a série para o público americano, transformando os soldados israelenses em veteranos da guerra do Vietnã, mas ainda assim a Apple pode ter achado o conteúdo violento demais.

Esse, no entanto, não é a primeira série do Apple TV+ que é cancelada; há algum tempo, a companhia interrompeu a produção do drama semi-autobiográfico “Vital Signs”, que focaria na vida e na carreira do produtor e rapper Dr. Dre. Assim como no caso de “Bastardos”, a produção foi deixada de lado por “conter cenas de violência com armas”, além do uso explícito de drogas.

“Mr. Corman”

Enquanto uma produção vai por água abaixo, outra série original da Maçã deverá tomar corpo em breve, conforme divulgado pela Variety. Segundo a publicação, a Apple deu luz verde para o drama chamado “Sr. Corman”, escrito e produzido pelo ator Joseph Gordon-Levitt.

Ainda não há muitas informações sobre o projeto, mas aparentemente a série seguirá a vida de um professor do Ensino Fundamental que “luta contra a idade adulta”. Também não foi divulgado se o ator de “500 Dias com Ela” protagonizará a produção.

Além do famoso papel ao lado da atriz Zooey Deschanel, o ator americano interpretou outros papéis bem populares na série “Uma Família de Outro Mundo”, além dos filmes “A Origem”, “50/50” e “Looper: Assassinos do Futuro”.

via Apple World Today, MacRumors