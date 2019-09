A Samsung lançou o seus novos smartphones topos-de-linha, os Galaxies Note10 e 10+, no início do mês passado; desde então, o flagship da gigante sul-coreana foi colocado à prova em diversos testes, incluindo um de resistência e outro de velocidade — sempre em comparação, é claro, com o iPhone XS Max.

Dessa vez, o pessoal do PhoneBuff tocou na ferida dos usuários de iPhones ao comparar a bateria do Galaxy Note10+ com a do smartphone de 6,5 polegadas da Maçã (a qual, apesar de melhor que a de outros iPhones, ainda tem seus pontos fracos). Bem… o Galaxy Note 10+ venceu com folga, deixando o iPhone XS Max a ver navios.

O iPhone XS Max possui uma bateria de 3.174mAh, enquanto que a do Galaxy Note10+ conta com monstruosos 4.300mAh. Tanta capacidade alimenta, no gadget da Samsung, uma tela AMOLED de 6,8 polegadas com 3040×1440 pixels de resolução, ao tempo em que o iPhone possui um display OLED de 6,5 polegadas com resolução de 2688×1242 pixels.

A comparação se inicia com a simulação de algumas tarefas básicas, como ligação, mensagens e emails. Cada um dos testes tem duração de uma hora, e em todos os Galaxy Note10+ finalizou com uma porcentagem de bateria restante maior que a do iPhone XS Max.

Essa diferença entre a capacidade restante de bateria aumenta ainda mais entre os dois aparelhos nos testes envolvendo navegação na web, inclusive durante o uso do Instagram, no qual o Galaxy Note10+ terminou a prova com 10% de capacidade restante a mais que o iPhone.

Nem mesmo em standby o iPhone consegue vencer o concorrente, despertando depois de 16 horas com 42% de bateria, enquanto o Note10+ possuía 50% de bateria restante.

A parte final do teste incluiu o streaming de vídeos no YouTube, uma hora de jogo, navegação no Google Maps e reprodução de músicas no Spotify, com o iPhone morrendo assim que o Spotify foi aberto. O Note10+ não só conseguiu vencer uma hora de reprodução de músicas, como também funcionou por mais três minutos de uso intenso no Snapchat.

Veremos se a próxima geração de iPhones será páreo pro Galaxy Note10+ em futuros testes — caso a Apple decida nos surpreender com algo bombástico — há alguns indícios de que as baterias dos próximos modelos serão melhores que as da linha atual, mas em se tratando de Apple…

via iPhone in Canada