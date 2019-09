Na última vez em que tocamos no assunto da obra da Apple Fifth Avenue, informações oficiais (não da Apple, mas da empresa coproprietária do prédio onde a loja está localizada) davam conta de que ela poderia ser aberta no primeiro semestre de 2019.

Bem, estamos em setembro e, até agora, nada. Todavia, parece que as coisas estão finalmente se encaminhando para isso.

Como podemos ver na imagem acima, o famoso cubo de vidro está sendo colocado de volta. E isso pode ser um ótimo indicativo de que as obras lá embaixo, no subsolo, estão perto do fim.

A Apple já está até mesmo promovendo o novo espaço (que funcionará 24 horas por dia, 7 dias por semana) com o slogan “Sempre Aberta a Mentes Abertas” (“Always Open to Open Minds”). Contudo, nenhuma data específica para o lançamento costa no local.

Repararam no visual “arco-íris”? Pois é: segundo a CNBC informou, trata-se de uma espécie de filme/adesivo colado que gera esse efeito. O visual, é claro, será temporário — ele será retirado quando a loja for reinaugurada.

Eis o que está escrito nesse adesivo que envolve o cubo:

Apple Fifth Avenue

Sempre Aberta a Mentes Abertas Sob a superfície da Quinta Avenida, você logo descobrirá um espaço reinventado, onde a criatividade é sempre bem-vinda. Uma loja aberta 24 horas com portas abertas para as luzes brilhantes e grandes ideias desta cidade, pronta para inspirar o que você pode fazer, descobrir e fazer em seguida.

O Quartz, por sua vez, disse que viu uma equipe de filmagem bem próxima do cubo e, conversando com um dos membros da equipe, foram informados de que a Apple estava filmando um comercial para a reabertura da loja.

Looks like you’ll be able to look through these bubbles down into the store! pic.twitter.com/95CihU0Z8O — Quentin (@QuentinCWG) September 5, 2019

Pelo tweet acima, será possível olhar lá para baixo através dessas “bolhas” que foram instaladas no local.

Vale notar que a loja está fechada para reformas desde janeiro de 2017 — o cubo em si foi retirado em março — e, desde então, opera uma loja temporária ali bem perto, onde funcionava a FAO Schwarz (famosa loja de brinquedos).

Apple Hillsdale

Agora vamos sair de Nova York e ir para Califórnia (mais precisamente, para a cidade de San Mateo). Lá, mais uma loja da Maçã foi alvo de ladrões.

De acordo com a polícia local, diversos dispositivos foram roubados da Apple Hillsdale, que fica localizada em um shopping homônimo. A polícia recebeu o alerta do roubo às 21h01 de ontem (quinta-feira, 5/9) e chegou ao local apenas dois minutos depois, mas os três suspeitos já tinham deixado o local.

Os detalhes em si não foram divulgados, mas é sabido que eles conseguiram levar cerca de 40 dispositivos, segundo informou o East Bay Times. Houve uma perseguição quando os suspeitos deixaram o local, mas a polícia os perdeu de vista em algum momento.

As lojas da Apple na Califórnia, como informamos, têm sido alvo de diversos roubos semelhantes a esse — mas, há poucos dias, um caso bem similar ocorreu na Austrália. Veremos como a Maçã pretende resolver esse problema.

