Os novos AirPods podem ter sido lançados há pouco tempo, mas uma coisa é certa: eles não incorporaram alguns dos maiores recursos aguardados pelos usuários, como o cancelamento ativo de ruídos. Pensando nisso, a Huawei saiu na frente e lançou a terceira versão dos seus “clones” do AirPods (também conhecidos como FreeBuds), com suporte ao famigerado recurso.

O anúncio aconteceu durante a IFA 2019, onde a gigante chinesa divulgou que a nova versão dos seus fones de ouvido sem fio agora incluem, além do cancelamento de ruído, bateria com autonomia de 4 horas e case para recarga (sem fio) que fornece capacidade para mais 20 horas de reprodução.

É claro que a Huawei não deixaria a oportunidade de alfinetar a Apple passar batido e afirmou que os FreeBuds 3 são os primeiros fones de ouvido com “design de encaixe” com cancelamento de ruído do mundo; ou seja, eles não criam uma barreira física selada entre os fones de ouvido e o ambiente externo (como a maioria dos fones de ouvido com cancelamento de ruído).

Por outro lado, esse recurso pode não ser muito útil em determinadas situações, já que o cancelamento de ruído ativo tende a funcionar melhor em sons de frequência mais baixa (como o ruído de um avião ou do tráfego), mas é menos eficaz em frequências mais altas — e é por isso que é útil também fazer com que os fones de ouvido tentem impedir fisicamente que os sons entrem nos ouvidos.

Se você achou que a comparação dos FreeBuds com os AirPods encerra-se no design, saiba que a Huawei também está lançando um novo chip chamado A1, semelhante ao H1 criado pela Apple. Segundo a fabricante chinesa, o seu componente é o primeiro do mundo a suportar o padrão Bluetooth 5.1 e foi projetado para “oferecer uma menor latência e um consumo de energia mais baixo em comparação a outros fones de ouvido sem fio”.

Apesar de toda essa pompa, o A1 perde em conectividade para o H1, que permite emparelhar automaticamente os AirPods com os dispositivos da Apple.

A Huawei não divulgou quando os FreeBuds 3 estarão disponíveis para compra e nem o preço dos novos fones de ouvido com cancelamento de ruído. Enquanto isso, os FreeBuds 2 Pro oferecem uma bateria com autonomia de 2,5 horas, classificação IP54 e case com carregamento sem fio.

via CNET