Já falamos aqui sobre como o iPhone XR é extremamente popular nos Estados Unidos, mas ainda não tínhamos visto pesquisas de 2019 referentes ao mundo inteiro — até agora. E, pelo que parece, o aparelho mais barato da Maçã em 2018 também conquistou o coração de usuários no resto do planeta.

A firma de pesquisa IHS Markit fez um levantamento sobre os smartphones mais vendidos no mundo ao longo do primeiro semestre de 2019, e constatou que o iPhone multicolorido foi o aparelho mais popular do mundo com uma enorme folga — de fato, ele vendeu mais que o dobro do segundo colocado na lista.

Com uma estimativa de 26,9 milhões de aparelhos despachados no primeiro semestre, o iPhone XR superou facilmente o vice-líder do levantamento — o Galaxy A10, da Samsung, que teve 13,4 milhões de unidades despachadas no mesmo período. O Galaxy A50 veio logo em seguida, com 12 milhões de unidades, enquanto o iPhone 8 pegou o quarto lugar, com 10,3 milhões de unidades.

A lista conta ainda com alguns outros aparelhos da Samsung, dois da Xiaomi e um da Oppo — além do iPhone XS Max em nono lugar, com 9,6 milhões de unidades despachadas. Alguns aparelhos chamam a atenção pela ausência: nem o iPhone XS nem nenhum aparelho da linha Galaxy S10 apareceram no levantamento (esses últimos, talvez por conta do lançamento já quase na metade do semestre).

É bem verdade que a popularidade do iPhone XR pode trazer algumas conclusões precipitadas. É como pôs o diretor de análise e pesquisa da IHS Markit, Jusy Hong:

Comparada com as fabricantes de smartphones Android, a Apple mantém um catálogo de modelos relativamente pequeno. Isso significa que o volume total de vendas da Apple é dividido entre menos modelos e, com isso, cada versão do iPhone tende a gerar números de despacho maiores do que smartphones comparáveis do mundo do Android, como aqueles vendidos pela Samsung.

Portanto, ainda não é hora de a Maçã respirar aliviada e pensar que a crise de popularidade dos iPhones está superada. O iPhone XR pode ser um acerto, mas dentro do fenômeno maior de desaceleração do mercado de smartphones, as opções da Maçã ainda são as mais afetadas — e, até por isso, a empresa vai ter que tirar vários coelhos da cartola na próxima terça-feira se quiser reverter esse cenário. Será possível?

iPhone XR de Apple Preço à vista: a partir de R$ 4.679,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 433,25

Cores: vermelha, amarela, branca, coral, preta e azul

Capacidades: 64GB, 128GB e 256GB

Lançamento: setembro de 2018

via PhoneArena; imagem: waller66 / Shutterstock.com