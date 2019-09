A Apple mantém, hoje, dois frameworks específicos para que profissionais da área de saúde usem os dispositivos e os serviços da empresa a fim de realizar estudos científicos: o ResearchKit (que possibilita a criação de formulários de pesquisa e afins para coleta de dados) e o CareKit (focado em soluções para que pacientes acompanhem e gerenciem as próprias condições médicas).

Agora, uma terceira plataforma pode estar chegando para juntar-se às duas primeiras: de acordo com o 9to5Mac, que ouviu fontes próximas do assunto, a Apple está desenvolvendo um novo framework chamado SensorKit, o qual permitirá aos desenvolvedores e profissionais de saúde usar toda a gama de sensores presentes em dispositivos da Maçã para fins científicos.

Provável ícone do SensorKit.

Com a nova plataforma, os profissionais poderão usar, por exemplo, o sensor de luz, o acelerômetro, o giroscópio, o GPS , o pedômetro, o registro de uso do teclado e de apps, além de muitos outros elementos presentes no iPhone e no Apple Watch. Também será possível ter acesso a recursos presentes somente no relógio, como o monitor de frequência cardíaca e o sensor de pulso.

A novidade é animadora porque, com ela, os médicos e pesquisadores terão muito mais facilidade na hora de capturar dados dos seus pacientes e de voluntários nos experimentos. Por outro lado, levanta-se uma questão relacionada à privacidade — ora, esses sensores, afinal, podem capturar informações pessoais bem sensíveis, e portanto alguns usuários podem não se sentir confortáveis em compartilhar os dados a todo instante.

Pensando nisso, o rumor dá conta de que a Apple está finalizando também um novo app, chamado Pesquisa (Research), por onde usuários poderão gerenciar os estudos dos quais estão fazendo parte e, possivelmente, liberar acesso aos seus dados individualmente ou escolher sair da pesquisa a qualquer momento. Segundo o 9to5Mac, a Maçã permitirá ainda que cada um desses estudos seja lançado como um aplicativo avulso na App Store, para controle ainda mais aprofundado.

Não há informações sobre a previsão de lançamento do SensorKit, mas segundo as fontes ouvidas pelo site, a plataforma está em estágios bem avançados de desenvolvimento — o que torna uma apresentação no evento da próxima semana bem possível. Aguardemos.