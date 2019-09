Lembram-se que Bill Stasior, ex-chefe da Siri, afirmou há alguns meses em uma entrevista que nenhuma assistente virtual (incluindo a da Maçã) “cumpre a promessa de nos entender”? Aparentemente, a Apple ficou intrigada com isso e decidiu botar a mão na massa para evoluir as características da Siri num futuro não muito distante, como visto em um documento interno divulgado pelo The Guardian.

Segundo esse documento, a Apple está trabalhando em novos recursos para a Siri que poderão ser lançados no segundo semestre de 2021 (a tempo do lançamento do futuro iOS 15), entre eles uma nova categoria de respostas relacionadas a questões médicas.

A publicação não entrou em detalhes sobre o recurso, mas presumivelmente a Siri se tornará mais capaz de responder perguntas associada à saúde física e mental. Esse tipo de “avanço” é ainda mais provável considerando que o próprio CEO da Maçã, Tim Cook, afirmou que “a maior contribuição da Apple para a humanidade será na área da saúde”.

O documento também revela que a Apple está se esforçando cada vez mais para garantir que a Siri responda da “maneira mais neutra possível a tópicos delicados”, como aqueles de cunho político. Dessa forma, quando perguntas desse tipo são feitas à assistente virtual, há chances de elas serem “desviadas” para fontes de terceiros, como o Wikipédia.

O documento também lista uma característica curiosa da Siri, alegando que a assistente virtual não foi criada por humanos: “A verdadeira origem da Siri é desconhecida, mesmo para a Siri; mas definitivamente não foi uma invenção humana.”

Em comunicado fornecido ao The Guardian, a Apple explicou que o objetivo da Siri é “apresentar respostas inclusivas em vez de oferecer opiniões”:

A Siri é uma assistente virtual projetada para ajudar os usuários a fazer as coisas. A equipe trabalha duro para garantir que as respostas da Siri sejam relevantes para todos os clientes. Nossa abordagem é ser factual com respostas inclusivas, em vez de oferecer opiniões.

Tais atualizações nas funcionalidades e no comportamento da Siri estariam sendo feitas com o objetivo de integrarem um novo tipo de hardware da Maçã (possivelmente um novo HomePod), mas não há muitas informações sobre isso. Ademais, é provável que a assistente virtual da Maçã ofereça suporte ao recurso Buscar (“Find My”, no iOS 13) e a tradução simultânea.

via MacRumors