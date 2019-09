Usuário cria MacBook touchscreen com ajudinha de um iPad Pro e do recurso Sidecar

Já demos aqui todos os detalhes do Sidecar, recurso do macOS Catalina (e do iPadOS 13) que permitirá aos usuários conectar o iPad como tela secundária do Mac (com ou sem fio). A funcionalidade já é fantástica por si só, mas ela traz mais utilidades do que poderíamos imaginar. Que tal, por exemplo, reviver um MacBook escanteado por um problema na tela com uma simples dose de criatividade?

O usuário do Reddit u/andrewkroger fez exatamente isso e, no processo, criou aquilo que certamente será o mais próximo que nós veremos de um Mac com tela sensível ao toque. Ele tinha em casa um MacBook (modelo Retina) ainda funcional, mas com a tela quebrada; juntando-o ao seu iPad Pro de 11 polegadas, formou a dupla perfeita.

Claro que houve uma boa dose de engenharia envolvida no processo: Andrew removeu a tela LCD quebrada do MacBook com a sua retroiluminação, além de fazer algumas alterações no driver do display da máquina para que ele não entrasse em parafuso com a falta do painel. Feito isso, ele afixou uma capa magnética para o iPad Pro no lugar onde a tela ficava anteriormente, para encaixar e retirar o tablet sem dificuldades.

A partir daí, é só alegria: o iPad atua com destreza como tela principal (e única, aliás) do Mac, permitindo até mesmo o uso do Apple Pencil — claro, sem muita estabilidade, mas esse não é o ponto principal da coisa.

Além do Sidecar, o usuário empregou também um utilitário de automação chamado Keyboard Maestro para efetuar a conexão inicial entre o iPad e o Mac logo no ato de ligar o computador. Andrew utilizou ainda o 1Keyboard para usar o teclado do MacBook como um dispositivo de entrada para o tablet, nos momentos em que o Sidecar estiver desativado.

Obviamente, mesmo com a engenhosidade do processo, ainda estamos falando de uma gambiarra: é impossível fechar o MacBook com o iPad Pro preso a ele, e mesmo sem o tablet, o computador não pode ter sua tampa completamente cerrada. Mas é uma ótima ideia para salvar um computador que, de outra forma, seria esquecido no fundo de uma gaveta ou requereria centenas de dólares para ser reparado.

Curtiram?

via The Next Web