Não é segredo para ninguém que a Apple está testando um sistema para carros autônomos nas ruas da Califórnia e de mais alguns outros estados americanos — o segredo, claro, está naquilo que a empresa fará desses testes, e se algum dia veremos um carro da própria Maçã ou se ela simplesmente licenciará suas descobertas para outras montadoras.

Pois os carros de testes da empresa surgiram recentemente com uma nova roupagem. Como avistado pelo Last Drivers License Holder, os veículos ainda são exatamente os mesmos (o modelo é o Lexus RX-450H), mas o módulo de sensores instalado na parte superior deles mudou radicalmente; agora, todos os componentes ficam enclausurados numa caixa retangular com bordas pretas.

Essa é a segunda mudança no esquema de sensores dos carros de testes. A primeira versão era apoiada em tripés no topo dos carros, o que aumentava significativamente a altura deles; a segunda, já mais bem-pensada, espalhava os componentes por uma série de “braços” estendidos horizontalmente pelo teto. Agora, com o novo design, temos algo muito mais Apple-like que as versões anteriores.

A mudança não parece ser apenas visual, entretanto: vários sites especularam que, nesse novo módulo, a Apple dispensou a presença de sensores LiDAR, baseando-se somente em câmeras para “ler” os arredores do veículo. Os sensores LiDAR são muito precisos e “enxergam” a longa distância, mas são extremamente caros. Além disso, as câmeras são mais capazes de se integrarem ao sistema de inteligência artificial da Apple, o que pode explicar a (possível) mudança — já feita pela Tesla, aliás.

Ainda assim, não necessariamente a Maçã está planejando limar os sensores LiDAR dos seus carros de teste. Pode ser que o novo módulo seja apenas uma tentativa, e a empresa volte ao modelo antigo caso perceba que o esquema atual é inferior ao que era usado antes. Teremos de aguardar para ver.

Mapas

Enquanto os carros autônomos não chegam, a Apple vai avançando sua outra iniciativa relacionada a navegação terrestre. Recentemente, a empresa expandiu a cobertura dos seus novos e melhorados Mapas para mais locais dos Estados Unidos: agora, todo o nordeste do país já está devidamente atualizado — incluindo estados como Nova York, Nova Hampshire, Vermont e Pensilvânia.

Como já explicamos, os “novos Mapas” são fruto de uma coleta de dados da própria Apple, em vez de depender de uma base de outras empresas. A Maçã oferece dados muito mais detalhados e atualizados, com visual mais apurado e com melhor representatividade dos locais. A promessa era de que todo o território dos EUA estaria coberto pelos novos Mapas até o fim de 2019 — mas teremos de aguardar para ver se os planos serão concretizados.

Para além dos EUA, os veículos de captura dos Mapas continuam rodando em outros locais. Como informado pelo iPhone in Canada, os carros foram avistados recentemente em Huntsville, Ontario, no país da folha de bordo.

Hey @iPhoneinCanada I spotted this Apple Maps vehicle on Highway 11 near Huntsville. Looks like cottage country will get some iOS 13 love. pic.twitter.com/i2CH84ZaNb — Nick Sewell (@nicksewell) September 3, 2019 Ei, @iPhoneinCanada, eu vi esse veículo do Apple Maps na Highway 11 perto de Huntsville. Parece que o cottage country receberá os recursos do iOS 13.

Os veículos, como se sabe, são responsáveis por capturar dados do recurso Olhe ao Redor (Look Around) e outras informações relacionadas aos Mapas da empresa.

via 9to5Mac