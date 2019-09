Filme da semana: compre “Kingsman: O Círculo Dourado”, com Taron Egerton, por R$9,90

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90.

O título selecionado desta vez foi “Kingsman: O Círculo Dourado”, com Taron Egerton, Colin Firth, Julianne Moore, Channing Tatum e Mark Strong.

Confira o trailer dele:

Eis o que a Apple diz sobre ele:

Poucas comédias de aventura foram tão subversivas quanto “Kingsman: Serviço Secreto” (2015). Era de se esperar que sua sequência potencializasse a irreverência. O diretor Matthew Vaughn retorna com o mesmo estilo ágil, exibido já nos primeiros minutos do filme com a destruição da agência de espionagem do herói Harry Hart (Colin Firth). Agora os agentes remanescentes da Kingsman se juntam aos agentes americanos da Statesman para combater a vilã Poppy (Julianne Moore). O humor continua extravagante, principalmente com a inclusão de Channing Tatum e a participação do cantor Elton John.

Como de praxe, nosso leitor Renato Alan Promenzio [@tripalavra], que é cinéfilo de carteirinha, também nos enviou um comentário personalizado sobre o filme:

Ah, as sequências! Às vezes, me pergunto: por que? Kingsman trouxe um jeito tão legal de nos apresentar agentes secretos de uma forma jovem e inovadora. No entanto, as tentativas de surpreender, que foram justamente marcantes no seu predecessor, aqui são um tanto quanto exageradas. Os personagens mal adequados ao ótimo elenco e no final o que poderia levar a um terceiro filme, bloquearam as expectativas; agora, se fala em uma prequel. Resumindo, temos aqui um filme divertido, que divide opiniões e que agora pode ser seu.