Mais um passo rumo à popularização do framework

Lâmpadas Yeelight, da Xiaomi, ganham compatibilidade com o HomeKit

Pouco a pouco, o framework de automação doméstica da Apple vai ganhando novos adeptos — tanto do lado dos consumidores quanto do das fabricantes. Hoje, um nome de peso resolveu se juntar ao HomeKit: a Xiaomi, por meio da sua linha de lâmpadas inteligentes Yeelight.

A empresa anunciou no site oficial das lâmpadas que, após oito meses de trabalho, adicionou suporte oficial ao HomeKit no firmware delas. O mais legal é que a integração não vale apenas para novos modelos: alguns dispositivos já existentes poderão se integrar ao HomeKit com uma simples atualização de software — vários donos, inclusive, relataram receber uma notificação nos seus iPhones avisando da novidade.

Os produtos da linha que passam a ter suporte ao HomeKit são a Yeelight Smart LED Bulb (em cores), a Smart LED Bulb (Tunable White) e a Aurora Lightstrip Plus. São três modelos relativamente mais recentes, mas de faixa de preço mais baixa em relação aos dispositivos concorrentes da linha Hue, da Philips — o que pode significar uma popularização das lâmpadas inteligentes em locais onde elas ainda não pegaram.

Aliás, é bom lembrar que, ainda que a Xiaomi não venda as lâmpadas oficialmente no Brasil, vários revendedores terceirizados cumprem essa função no Mercado Livre ou nos marketplaces de sites de venda nacionais, por exemplo.

Boa novidade, não?

dica do Khaled Silva