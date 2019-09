De acordo com a Bloomberg, os novos iPhones (que serão apresentados pela Apple nesta semana) terão uma mudança sutil na parte traseira. É claro que eu não estou me referindo ao sistema de câmera tripla que parece um cooktop (isso está longe de ser “sutil”, afinal), mas sim do logo da empresa.

Em uma publicação na qual faz uma recapitulação das possíveis novidades que serão anunciadas no evento especial de amanhã, Mark Gurman afirmou que, diferentemente dos atuais aparelhos, o logo será centralizado. Por quê? Por conta do recurso de carregamento reverso/bilateral, pelo qual poderemos recarregar acessórios como AirPods, Apple Watches, smartphones e mais (desde que tudo seja compatível com o padrão de recarga sem fio Qi).

A ideia é que o logo da Apple sirva como direcionamento para os usuários, indicando o local exato onde você deve posicionar o dispositivo que será recarregado.

No mais, Gurman falou o que já estamos mais do que acostumados a ouvir: a empresa lançará três novos iPhones, sendo dois modelos “Pro” (substituídos do XS e do XS Max):

Esses aparelhos terão três câmeras na parte traseira para fotografias em ângulo amplo, imagens em alta resolução e gravação de vídeo muito melhorada. Haverá novos recursos de inteligência artificial para corrigir fotos automaticamente, colocar as pessoas de volta em um quadro quando elas foram cortadas e editar ao vivo o vídeo enquanto ele está sendo gravado. A Apple também vai rivalizar com os telefones Google Pixel, com foco na melhoria de fotos tiradas em ambientes com pouca luz. A câmera do Face ID também receberá uma atualização, permitindo que as pessoas desbloqueiem o telefone mesmo que ele esteja em uma mesa.

Ele comentou também que o sucessor do XR virá com duas câmeras (basicamente como temos hoje nos iPhones XS e XS Max) e novas cores; quanto ao Apple Watch, as principais novidades seriam mesmo novos modelos feitos de titânio e de cerâmica, e novas pulseiras — o resto seriam novidades de software, como um possível monitoramento de sono, novos mostradores, novidades da Siri e mais.

Gurman, como sabemos, tem ótimas fontes dentro da Apple e da cadeira de fornecimento da empresa. Então podemos praticamente dar como certas as novidades comentadas por ele.

via MacRumors | imagem: Ben Geskin