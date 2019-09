Se você gostaria de ver algo assim no mensageiro da Apple, pode se sentar

Por que não dá para agendar mensagens no iMessage? Craig Federighi explica

Agora há pouco, falamos sobre o novo recurso do Telegram que permite ao usuário agendar o envio de uma mensagem a um determinado contato, em vez de mandá-la imediatamente. Usuários do iMessage, então, poderiam se perguntar: por que o mensageiro da Apple não conta com algo parecido? Seria simples falta de vontade da Maçã?

Bom, agora sabemos que a resposta é não. Isso porque o usuário do Reddit u/Jmaster_88 enviou um email ao chefão de software da Apple, Craig Federighi, perguntando exatamente isso — e recebeu uma resposta bem detalhada sobre as considerações da Maçã sobre um recurso do tipo.

Essa foi a mensagem enviada pelo usuário [tradução nossa]:

Boa noite, Sr. Federighi, Eu pensei em um recurso legal que gostaria de ver sendo adotado por vocês. O iMessage deveria ter uma opção de se escrever uma mensagem que seria automaticamente enviada numa data ou horário posterior. Por exemplo, se eu lembro de algo importante para escrever a alguém mas é tarde da noite, eu poderia agendar uma mensagem que seria enviada a essa pessoa num horário que eu escolhesse pela manhã. Isso é um recurso particularmente importante para mim, pois eu tendo a passar as noites acordado e acabo sempre com um monte de lembretes para mensagens que eu preciso mandar pela manhã. Seria legal se o iMessage pudesse enviá-las automaticamente por mim em determinado horário.

Ninguém esperaria que Craig em pessoa fosse responder de forma tão atenciosa, mas foi exatamente o que aconteceu. Essa foi a resposta do executivo [também tradução nossa]:

Oi, John, Isso é algo que nós certamente consideramos (e continuamos considerando). Claro que algo assim viria com alguns pontos complexos, como por exemplo: – Como representar mensagens ainda não enviadas; – A possibilidade de apagar ou editar mensagens pendentes; – O que fazer se alguém lhe manda uma mensagem quando você tem mensagens pendentes para essa pessoa (por exemplo, você simplesmente joga na cara dela as mensagens pendentes?) Além disso, existe a questão social de que você acabaria mandando mensagens num horário em que você não estaria disponível para responder aos seus contatos. Isso poderia ser confuso para a pessoa do outro lado, já que ela teria a impressão de que você estaria pronto para responder no seu telefone — uma vez que você “acabou” de mandar uma mensagem para ela.

São todos pontos deveras válidos — tanto os do usuário quanto os de Craig. É bem verdade que a Apple poderia, se quisesse, resolver esses problemas levantados com uma boa dose de criatividade e inteligência artificial, como já fez com tantos outros elementos dos seus serviços.

Ou, quem sabe, nem isso — o Telegram já tinha, anteriormente, um recurso que funciona tão bem quanto o agendamento de mensagens: a possibilidade de enviar uma mensagem silenciosa, que gera uma notificação no aparelho do destinatário mas não produz nenhum som ou luz.

O que vocês acham?

