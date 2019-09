Telegram ganha agendamento de mensagens; Spotify, Firefox e Microsoft To Do são atualizados

E cá estamos nós novamente com as atualizações recentes de aplicativos populares na App Store! Vamos dar uma olhada nelas?

Telegram

O mensageiro mais polêmico do país continua trazendo recursos a rodo para que seus defensores possam desqualificar o WhatsApp no Twitter ou na mesa de bar com ainda mais propriedade.

Na versão 5.11, o Telegram ganhou o recurso de mensagens agendadas, para que você escolha o momento em que aquela mensagem importante chegará à Caixa de Entrada do seu contato. O recurso também serve como uma boa ferramenta de lembretes, já que você pode agendar mensagens para si mesmo; em todos os casos, quando a mensagem for enviada, você receberá uma notificação avisando disso.

A atualização traz também um novo recurso para que você salve na nuvem seus temas personalizados para o mensageiro. Basta escolher uma cor de destaque, um plano de fundo e outras opções, e salvar o tema na própria plataforma; é possível compartilhá-lo com seus amigos com um link, e quando você fizer mudanças na sua criação, elas serão aplicadas para todos os usuários que estiverem com ela ativa.

No iOS, a nova versão do Telegram traz ainda um menu resenhado de opções de mensagem, além de possibilitar que você selecione somente uma parte de uma mensagem para copiar. Temos, ainda, novas opções de privacidade e mais emojis animados. Vale lembrar, por fim, que a atualização do Telegram traz a correção de um bug que deixava no dispositivo mídias apagadas das conversas, como descrito nesse post do TechCrunch.

Spotify

A plataforma musical, por sua vez, ganhou integração com o Snapchat — que, apesar de ter sumido no Brasil, ainda é bastante usado em mercados importantes, como os Estados Unidos. Com a novidade, é possível compartilhar músicas ou podcasts com seus amigos na rede social do fantasminha, seja diretamente ou pelos Stories.

Firefox

O navegador da raposa, por sua vez, trouxe ao iOS mudanças já aplicadas na sua versão para desktop. A partir do Firefox 19.0, usuários verão um escudo roxo na barra de endereços sempre que a Proteção Aprimorada contra Rastreamento estiver ativa; basta tocar no ícone para ver exatamente o que está sendo bloqueado.

Microsoft To Do

O aplicativo de tarefas da Microsoft está ganhando uma nova roupagem para tornar-se ainda mais parecido com o Wunderlist — app comprado pela gigante de Redmond há alguns anos, usado como base para a construção do To Do e, agora, em vias de ser descontinuado.

Na nova versão do To Do, é possível escolher o plano de fundo da sua lista de tarefas e, inclusive, colocar de volta a icônica imagem da Torre de TV de Berlim, tão icônica no Wunderlist. A interface também foi redesenhada, e os apps para Windows, Android e macOS ganharam um Modo Escuro próprio — o aplicativo para iOS também o ganhará assim que o iOS 13 for disponibilizado.