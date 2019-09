Twitch chega oficialmente à Apple TV com novo app, ainda em beta

Usuários do Twitch que possuem Apple TVs, alegrem-se: um app oficial da plataforma de streaming de vídeos ao vivo está a caminho!

Diferentemente dos apps para iOS e macOS, que existem há algum tempo, os usuários que querem acompanhar os seus canais favoritos pela set-top box da Maçã deveriam fazê-lo por apps de terceiros, como o Twitchy, mas isso está prestes a mudar.

O novo app Twitch para tvOS oferece os mesmos recursos encontrados nas versões mobile e desktop, permitindo que usuários possam assistir a transmissões ao vivo e vídeos sob demanda, além de participarem de bate-papos em tempo real.

Para quem não sabe, o Twitch também hospeda uma série de transmissões adicionais, incluindo o Thursday Night NFL Games, de futebol americano — logo, essa notícia não é necessariamente apenas para os gamers de plantão.

Atualmente, o app Twitch para Apple TV está disponível em fase beta na plataforma de testes da Maçã. Para você baixá-lo, é necessário instalar o app TestFlight em um iPhone (que possua o mesmo ID da Apple TV) e fazer o download do app através desse link. Em seguida, inicie o app TestFlight pela Apple TV e instale a versão beta do app para usá-lo.

Não há informações sobre quando o novo app do Twitch será lançado oficialmente para todos os usuários da Apple TV; porém, quanto mais usuários testarem a plataforma, mais cedo quaisquer erros serão solucionados e o app estará pronto para ser distribuído. O Twitch também está disponível em PCs com Windows, Fire TV (Amazon), PlayStation 4, Xbox One, Nvidia Shield e Google Chromecast.

via AppleInsider