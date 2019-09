A popularidade fabulosa dos AirPods já é fato sabido e repetido aos quatro cantos — tanto é que os fones sem fio da Apple viraram, em poucos anos de existência, ícones da cultura pop da década atual. Mas que tal converter esse fenômeno em números?

Naturalmente, são ótimos números: a International Data Corporation (IDC) divulgou recentemente sua mais nova pesquisa sobre o mercado de “audíveis”, isto é, dispositivos que entram na categoria dos wearables (vestíveis) e são especificamente reprodutores de áudio, como fones de ouvido. E a Apple conquistou mais da metade do segmento, com 50,2% de market share no segundo trimestre de 2019.

A Maçã despachou, no período, 15,9 milhões de dispositivos — em sua maioria AirPods, é claro, mas também fones da Beats, como os novos (e populares) Powerbeats Pro; foi um crescimento de 218,2% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a gigante de Cupertino vendeu 5 milhões de dispositivos. Segundo a IDC, o domínio da Apple no segmento é importantíssimo num período de baixa do seu carro-chefe, o iPhone:

A Apple liderou o mercado de audíveis capturando 50,2% de share no trimestre. Novos produtos, como a segunda geração dos AirPods e os mais novos modelos da Beats, ajudaram a empresa a crescer 218,2% em relação ao ano anterior. Com os iPhones num momento desafiador, o negócio de vestíveis da Apple — especialmente com a popularidade dos AirPods — está ajudando a empresa a, mais uma vez, se tornar a “marca padrão” de um segmento, só que desta vez nos audíveis.

A Samsung, com a popularidade da sua subsidiária JBL, capturou o segundo lugar da pesquisa, com 3,3 milhões de aparelhos despachados e 10,2% do mercado. Xiaomi, Bose e ReSound (companhia-mãe da Jabra) completaram o Top 5, enquanto a categoria “Outros”, que reúne as demais fabricantes do segmento, ainda tem uma fatia considerável do mercado (22,3%, para ser mais exato).

Um dado une todas as fabricantes do segmento de audíveis: o crescimento assustador na comparação ano a ano. A Xiaomi, campeã na métrica, cresceu nada menos que 715% em relação ao mesmo período de 2018; no geral, o mercado viu um salto de 250% em 365 dias.

Com isso, vemos a formação de um mercado independente: logo, os audíveis serão um segmento à parte, descolando-se do restante dos dispositivos vestíveis (que é outra área na qual a Apple vai muito bem, obrigado). Isso é ótimo, já que mais marcas se interessarão pela oportunidade e apresentarão suas próprias visões de aparelhos da área, com mais opções para os consumidores.

Pois que venham todas!

via Apple World Today