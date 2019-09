A Maçã acabou de oficializar os detalhes finais dos seus dois novos serviços, o Apple TV+ e o Apple Arcade, e anunciou seus preços mensais: US$5 para cada, nos EUA — o que já era esperado no caso do Arcade e foi uma grata surpresa no caso da plataforma de filmes e séries.

O que nós ainda não sabíamos eram os preços dos serviços no Brasil — em conversão baseada na App Store, os US$5 costumam virar R$18,90, mas a Apple tem o costume de baixar os preços dessas mensalidades na nossa querida república. Pois não deu outra: como informado nas letrinhas informativas das páginas dos dois serviços, o Apple TV+ e o Apple Arcade custarão R$9,90 mensais cada por aqui.

Trata-se de um valor bem atrativo para uma plataforma de jogos cheia de títulos exclusivos/interessantes e sem nenhuma publicidade ou compras internas, e mais ainda para uma plataforma de streaming recheada de blockbusters originais. Além disso, em ambos os serviços o valor é para toda a família (basta usar o recurso de Compartilhamento Familiar).

Considerando essa novidade e a estreia da Amazon Prime (com direito a Prime Video) no Brasil pelo mesmo preço, eu diria que a Netflix brasileira terá de “se virar nos 30” para continuar atraindo assinantes no ritmo atual.