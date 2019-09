O evento especial da Apple já acabou, e agora podemos nos deliciar quantas vezes quisermos com os vídeos exibidos pela Maçã durante a sua apresentação de hoje, que foram aos poucos postados na conta oficial da Maçã no YouTube.

Como de costume, a companhia divulgou um vídeo de abertura que mostra a evolução dos seus gadgets e de alguns serviços. Durante a apresentação, outras produções foram exibidas para apresentar os novos iPhones e o Apple Watch Series 5. Alguns deles estão disponíveis, por enquanto, apenas em inglês, mas em breve a empresa deverá liberar a versão brasileira dos principais vídeos.

Confira todos a seguir!

Ferramentas incríveis (Wonderful tools)

Uma incrível jornada pelos nossos hardwares, softwares e serviços.

Apresentamos o Apple Watch Series 5

Nova tela Retina sempre ligada. Recursos para ajudá-lo a permanecer ativo, saudável e conectado. Apresentando o Apple Watch Series 5. Este relógio informa as horas. (Entre outras coisas.)

Querida Apple: face a face

Todos os dias, pessoas entram em contato para contar como o Apple Watch está ajudando para que elas levem uma vida mais saudável. Então, decidimos entrar em contato com algumas delas.

Apresentamos o iPhone 11

O iPhone 11 está pronto para ação. Ele vem com sistema de duas câmeras com câmera ultra-angular e mais imagem nas suas fotos, novo modo Noite e a melhor qualidade de vídeo em um celular. Resistência à água de até 2 metros por até 30 minutos, Face ID mais rápido, tela Liquid Retina de 6,1 pol. e bateria para o dia todo. Tudo isso com a potência do A13 Bionic, o chip mais rápido em um smartphone.

Apresentamos o iPhone 11 Pro

Conheça o primeiro iPhone poderoso o suficiente para ser chamado de Pro. Você vai se surpreender com as câmeras ultra-angular, grande-angular e teleobjetiva. Vai amar suas fotos em ambientes com pouca luz com o modo Noite e gravar vídeos incríveis com a maior qualidade em um celular. Tudo isso com a potência do A13 Bionic, o chip mais rápido em um smartphone, além de um salto sem precedentes em duração de bateria. Sem esquecer da resistência à água, de até quatro metros por até 30 minutos.

O evento da Apple em um flash

O evento da Apple seriamente abreviado. Apresentamos o iPhone 11 Pro, o iPhone 11, o Apple Watch Series 5 e o novo iPad. E anúncios sobre Apple TV+, Apple Arcade e muito mais.

· • ·

Ah, e tivemos é claro, também, a apresentação do primeiro trailer da série “SEE”, com Jason Momoa e Alfre Woodard — que estará no Apple TV+ em seu lançamento.

Quem aí já tem um vídeo favorito e por que é o de abertura? 😁