Conheça o U1, mais um novo chip que equipa os iPhones 11 e 11 Pro

O evento especial da Apple passou e nada de vermos o tal do acessório que pode ser acoplado a chaveiros, carteiras, e mais para podemos rastrear e não perder mais esses itens. Mas um rumor relacionado a isso se confirmou: os novos iPhones agora contam com um novo chip chamado U1.

Eis o que a própria Apple fala sobre ele:

O novo chip U1 criado pela Apple usa a tecnologia de banda ultralarga para reconhecimento espacial, permitindo que o iPhone 11 Pro localize com precisão outros aparelhos Apple com o mesmo chip. Isso é como dar ao iPhone um sexto sentido, uma nova forma de perceber o mundo, que vai dar origem a recursos incríveis. Com o chip U1 e o iOS 13, você aponta seu iPhone para o iPhone de outra pessoa, e o AirDrop prioriza esse aparelho para agilizar o compartilhamento de arquivos. E esse é só o começo.

É claro que a Apple não colocaria um chip desses nos novos iPhones (sim, ele está presente no iPhone 11, no iPhone 11 Pro e no iPhone 11 Pro Max) apenas para um uso melhorado do AirDrop e para achar seus dispositivos de uma forma mais precisa. Tem coisa aí, e estou falando exatamente das “tags” que ainda não foram lançadas.

Ninguém sabe ao certo por que a Apple não lançou esse acessório hoje, em seu evento especial. Mas é provável que, ainda em 2019, a empresa apresente tal produto para o público — e a tecnologia de banda ultralarga dos iPhone é fundamental para isso.

Vale notar também que, nas letras miúdas do seu site, a Apple informou que a novidade relacionada ao AirDrop só chegará quando o iOS 13.1 for lançado, no dia 30 de setembro. 😉

via 9to5Mac