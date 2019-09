Evento especial: Apple apresenta iPad de 7ª geração, com tela de 10,2″

Os rumores eram reais, e eles se concretizaram mais rápido do que esperávamos: a Apple acabou de apresentar o seu novo iPad de entrada, de sétima geração, com tela de 10,2 polegadas. Ainda estamos falando, claro, de um painel Retina LCD , mas agora ainda mais brilhante e com ótimo ângulo de visualização.

O novo iPad traz um chip A10 Fusion, que, segundo a Apple, é duas vezes mais rápido que os notebooks mais populares dos Estados Unidos. Ele conta, também, com o Smart Connector para que os usuários conectem acessórios como o Smart Keyboard e outros teclados.

Naturalmente, o novo iPad aproveita todas as novidades trazidas pelo iOS 13, como a nova tela inicial com acesso rápido aos widgets, os recursos adicionais de multitarefa com múltiplas janelas no Slide Over, o suporte a drives externos, o Safari completo e todos os outros detalhes que já tratamos em artigos como esse.

O novo iPad, que substitui o iPad de 9,7 polegadas, tem carcaça feita de alumínio 100% reciclado, como outros produtos recentes da Apple. Ele traz suporte, como o restante da linha, ao Apple Pencil (de primeira geração, no caso).

O preço é o mesmo da geração anterior: US$329 nos EUA, ou US$299 para estudantes e professores. Ele começará a ser vendido no dia 30 de setembro.