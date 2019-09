Evento especial: Apple TV+ custará US$5/mês, assim como o Apple Arcade!

Como esperado, hoje (10 de setembro) Tim Cook subiu ao palco do Steve Jobs Theater (auditório dentro do Apple Park, sede da empresa em Cupertino, na Califórnia) para apresentar algumas novidades!

Aliás, por conta da quantidade de novidades, Cook preferiu nem mesmo recapitular alguns números que a empresa tradicionalmente faz antes de introduzir o primeiro lançamento. E o primeiro assunto do dia foi o Apple Arcade, a plataforma de jogos da empresa.

Apple Arcade

O serviço de jogos será lançado em breve na App Store. Serão mais de 100 títulos exclusivos para iPhones, iPads, Macs e Apple TVs — tudo acessível por uma assinatura mensal.

Novos jogos serão lançados mensalmente, e tudo muito bem detalhado/explicado em páginas especiais, editoriais, trailers, etc. Para mostrar um pouco do que poderemos esperar do serviço, diversas parceiras da Apple (como Konami, CAPCOM, Gameloft, Sega, Bandai Namco, Ubisoft, Square Enix e outras) subiram ao palco para mostrar suas criações.

O lançamento do Apple Arcade acontecerá em 19 de setembro, custando apenas US$5 por mês. Usuários terão ainda 1 mês completo, de graça, para experimentar o serviço. A plataforma de jogos chegará simultaneamente em mais de 150 países e regiões, incluindo o Brasil — o preço em reais não foi comentado, é claro, mas deverá ficar por volta de R$18,90 .

Atualização: a mensalidade no Brasil será de apenas R$9,90!

Apple TV+

Com o Apple TV+, seu serviço de streaming de vídeos, a Apple quer reunir as melhores histórias dos melhores criadores cinematográficos, como as produções “For All Mankind”, “Dickinson” e “The Morning Show”. Cook comentou que os trailers dessas séries já foram vistos mais de 100 milhões de vezes, que mostra um pouco da expectativa do público.

Durante o evento, a Apple mostrou um novo trailer — da série “SEE”, com Jason Momoa e Alfre Woodard, que se passa centenas de anos à frente no futuro, em um mundo onde todos são cegos.

O lançamento do Apple TV+ foi marcado para 1º de novembro e, assim como o Apple Arcade, chegará a mais de 100 países e regiões (incluindo o Brasil). Novas séries serão adicionadas mensalmente ao serviço. O preço? US$5 por mês (ou R$9,90, por aqui), sendo que toda a família — caso você tenha uma o Compartilhamento Familiar ativado — poderá usar o serviço.

Mas fica ainda melhor: quem comprar um novo produto Apple (iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou Apple TV), ganhará um ano de assinatura de graça! 🥳

O serviço poderá ser acessado pela web, em tv.apple.com (compatível com Safari, Chrome e Firefox), e também chegará futuramente a Smart TVs da Samsung, da LG, da Sony e da VIZIO, bem como set-top boxes Amazon Fire TV e Roku. Ele obviamente estará em todas as plataformas da própria Apple.