Evento especial: Apple Watch Series 5 é lançado e conta com uma tela que fica sempre ligada!

Uma das novidades aguardadas para o evento especial da Apple era o lançamento de uma nova geração do Apple Watch, relógio inteligente da empresa. Antes, porém, a Apple falou um pouco sobre outras novidades relacionadas ao produto.

Saúde

O CEO da Apple citou como o Apple Watch tem feito diferença na vida de tantas pessoas em todo o mundo, e o vídeo abaixo deixou isso claro:

Cook citou também o impacto do Apple Watch em pesquisas de saúde, algo que também é importantíssimo. A líder do projeto citou que esses estudos têm ajudado a desenvolver e aprimorar recursos como o detector de fibrilação atrial.

Hoje, mais três estudos do tipo foram anunciados: o primeiro é o Apple Hearing Study, focado em audição; o segundo, o Apple Women’s Health Study, focado no ciclo menstrual; o terceiro é o Apple Heart & Movement Study, explorando métricas do relógio para que se criem intervenções focadas em melhorar a saúde das pessoas. De acordo com a Apple, os dados dos estudos são privados e seguros, mantendo todos anônimos.

Apple Watch Series 5

O primeiro grande diferencial do Apple Watch Series 5? Algo que ninguém comentou, mas seguramente uma novidade bem agradável: o relógio agora tem uma tela que fica sempre ligada!

Os mostradores agora sempre ficam visíveis — em vez de apagar a tela, agora apenas o brilho é reduzido para preservar a bateria. Como isso foi possível? Ele usa uma tela LTPO, permitindo que a tela varie de 60Hz a apenas 1Hz em taxa de atualização. Ou seja, a nova tela resolve o problema de ter que virar o punho para que ela acenda e você consiga ver algo.

Há também um novo driver focado em otimizar o uso de energia para isso, e um novo sensor de luz ambiente. Ou seja, mesmo com a tela sempre ligada, o novo Apple Watch manterá a mesma bateria “de dia inteiro”.

Todos os mostradores e exercícios foram otimizados para a nova tela, de forma que continuem visíveis mesmo com o brilho dela reduzido.

O Apple Watch Series 5 também está ganhando uma bússola integrada. Em mapas, é possível saber qual a sua direção, e é possível colocar a bússola como complicação em mostradores. Há também um novo app Bússola, com ela em tela cheia — desenvolvedores poderão, claro, integrar a bússola aos seus apps.

Um recurso de segurança muito legal será expandido com o Apple Watch Series 5: agora, os modelos celular contam com chamadas emergenciais internacionais (aqui no Brasil, por exemplo, esse recurso não funciona; veremos se agora isso mudará).

O Series 5 continuam com modelos de alumínio, é claro, agora 100% reciclado. Os modelos de aço inoxidável também continuam, mas há agora, como esperado, novos modelos de titânio. O material é mantido na sua cor original, com um acabamento escovado — há também uma variação “preta espacial”. A Apple também está trazendo de volta um modelo de cerâmica branca.

Os modelos especiais da Nike e Hermès continuam com novas pulseiras e variações. A Hermès inclusive criou novas versões bem pretas.

E os preços? Nos Estados Unidos, os modelos GPS começam em US$400, como hoje, e US$500 para o modelo GPS + Cellular. A pré-venda começará hoje, com os novos modelos disponíveis nas lojas no dia 20 de setembro, como esperado. O Apple Watch Series 3 continuará na linha, começando a partir de apenas US$200 — um ótimo preço, digas-se.

Vale notar que o monitoramento de sono, algo rumorado e aguardado, não se confirmou. A Apple também não comentou absolutamente nada sobre melhorias no processador, o que deve indicar que o relógio continua com uma performance similar ao Series 4.