Evento especial: as novidades que a Apple preparou para as suas lojas

As Apple Stores estão no centro de tudo que a empresa faz, afinal, é lá que o consumidor tem a sua experiência mais próxima com a empresa. Por isso, um momento do evento foi reservado para falar um pouco das novidades que virão por aí.

Deidre O’Brien, nova chefonas das lojas da Maçã, participou pela primeira vez de um evento especial da empresa. E a principal novidade é tem a ver com a personalização de produtos.

O Apple Watch Series 5, por exemplo, é sem dúvida o produto mais personalizável da Maçã. Por isso, há agora um novo “estúdio” em lojas para que consumidores criem a combinação que quiser de caixa com pulseira. Ou seja, aparentemente não haverá mais modelos “pré-definidos” para escolher — na prática, estamos falando de quase 1.000 formas diferentes de combinar os relógios.

A executiva também destacou algo que ainda não está disponível no Brasil, o programa Apple Trade In, pelo qual consumidores trocam aparelhos antigos por novos recebendo descontos e opções de financiamento — algo para o consumidor e para o planeta, de acordo com O’Brien.

No dia 20 de setembro (mesmo dia que os novos iPhones chegarão às lojas), outra novidade (já aguardada, é verdade): a famosa Apple Fifth Avenue, que já virou dos principais pontos turísticos de Nova York, será reaberta após mais de dois anos de reforma.

Absolutamente tudo foi transformado lá dentro. A loja quase dobrou de tamanho e até aumentou seu pé-direito; na parte externa, temos um novo cubo de vidro e “bolhas” no chão por onde é possível dar uma “espiada” na loja, que fica no subsolo.