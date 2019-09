Facebook quer continuar usando a sua localização no iOS 13, que trará mudanças importantes

Eu sei, privacidade não é nem de longe o forte do Facebook. Mas hoje, com a proximidade do lançamento do iOS 13 e com a chegada do Android 10, a empresa tratou de explicar os benefícios em utilizar a localização de usuários para oferecer um serviço melhor e mais completo. Isso porque ambos os sistemas contam com novidades nessa área cada vez mais importante e em destaque.

Segundo o Facebook, seu serviço fica melhor quando ele tem acesso à sua localização. Com essas informações, o Facebook consegue fornecer recursos como check-ins e facilita o planejamento de eventos.

Além disso, a empresa explicou que a localização melhora os anúncios e, veja só, nos mantêm ate mesmo em segurança ao utilizar recursos como localizar redes Wi-Fi e outros que buscam amigos que estão por perto — ambos usam a nossa localização precisa mesmo quando não estamos com o aplicativo aberto. 😒

Mas por que o Facebook está tão preocupado com isso? Por conta das mudanças implementadas no iOS 13 e no Android 10. Focando no sistema operacional móvel da Apple, a décima terceira versão dele passará a enviar lembretes sobre quais apps podem/querem acessar suas informações precisas de localização quando não estiverem sendo utilizados, além de também informar quantas vezes cada aplicativo acessou a sua localização.

Atualmente, nós temos três opções para compartilhar a localização precisa com um aplicativo: sempre, somente quando o aplicativo estiver em uso ou nunca. No iOS 13, teremos uma nova opção adicional a qual permitirá o acesso à nossa localização apenas uma vez.

Na prática, usuários começarão a receber notificações quando um aplicativo estiver usando sua localização precisa em segundo plano, informando também quantas vezes ele acessou essas informações. A notificação incluirá, ainda, um mapa dos dados de localização que um aplicativo recebeu e uma explicação do motivo do tal app usar esse tipo de informação.

A rede social, é claro, está preocupada. Usuários que antes não faziam ideia que o Facebook — e outros apps, é bom lembrar — coletava tantos dados de localização ficarão bastante surpresos ou até mesmo preocupados quando se depararem com os novos alertas do iOS 13. Desta forma, o Facebook já está tentando explicar que “tudo isso é normal”, e que nós podemos deixar a empresa usar e abusar da nossa localização a fim de oferecer serviços melhores.

Você controla quem vê a sua localização no Facebook. Você pode controlar se o seu dispositivo compartilha informações precisas de localização com o Facebook por meio dos Serviços de Localização, uma configuração no seu telefone ou tablet. Nós ainda podemos ter acesso à sua localização usando itens como check-ins, eventos e informações sobre sua conexão com a internet. Continuaremos facilitando o controle de como e quando você compartilha a sua localização. Estamos sempre criando novos recursos para ajudá-lo a explorar o mundo ao seu redor, incluindo alertas locais para mantê-lo informado sobre as últimas notícias e o novo mapa na aba “Eventos” para ajudá-lo a encontrar coisas para fazer com os amigos próximos.

Bem, o recado do Facebook está dado — mas a decisão, claro, é sua. 😉

via 9to5Mac