A Apple acabou de apresentar o Apple Watch Series 5 e, como muitos de você devem ter acompanhado, o design da nova geração do novo gadget vestível da Maçã não é nada diferente da versão anterior (que já saiu de circulação), o Apple Watch Series 4.

Ainda assim, por dentro, o novo relógio da Apple se difere em alguns pontos do seu antecessor. Vamos nos aprofundar nessas diferenças e analisar o que há de novo no Apple Watch Series 5.

Design e display

Como sabemos, o Apple Watch Series 4 ofereceu a primeira grande mudança no design do relógio ao se aproveitar de tela maior, com cantos mais arredondados — é “fácil” distinguir um Apple Watch Series 3 de um Series 4, por exemplo. O novo modelo, no entanto, possui as mesmas dimensões do seu antecessor, mas vem em um novo acabamento de titânio e de cerâmica (mais sobre eles abaixo), enquanto os modelos em alumínios agora são feitos com materiais 100% reciclado.









Graças a algumas mudanças no hardware, o Apple Watch Series 5 tem o que a Apple chama de tela Retina Sempre Ativa, a qual apenas escurece para preservar a bateria (e não ficar chamando a atenção aonde quer que você vá). Ainda assim, a Apple promete que a bateria da nova geração do vestível dura as mesmas 18 horas que os modelos anteriores.

Como? Explico: O Series 5 possui um driver para o display LTPO que ajusta a resolução e a taxa de atualização na tela para ser muito mais eficiente e consumir menos energia que os modelos anterior. Combinado a isso está o novo sensor de luz ambiente, mais sensível e com gerenciamento de energia.

Processamento

Naturalmente, a Apple nomeou o processador do Apple Watch Series 5 de S5, seguindo a linhagem dos outros chips. Contudo, isso não significa que o novo processador é exageradamente mais rápido ou melhor que o do S4; pelo contrário, não há grandes avanços de performance ou mesmo novas funcionalidades no novo chip, exceto o suporte à tela sempre ligada.

Em comparação ao Apple Watch Series 3, que conta com o processador S3, o novo chip do vestível é cerca de 2x mais rápido, além de oferecer suporte à arquitetura de 64 bits.

Navegação





Como veremos a seguir, o watchOS 6 oferece algumas melhorias às ferramentas de navegação do Apple Watch. O novo relógio, entretanto, conta com uma bússola incorporada que permite, junto ao app Mapas (Maps), localizar e direcionar os usuários com precisão.

Além disso, o novo app Bússola possibilita visualizar rumo, inclinação, latitude, longitude e elevação. Os usuários poderão, ainda, adicionar uma das três novas complicações da Bússola ao mostrador do relógio.

watchOS 6

Aqui, nada muito diferente entre o Apple Watch Series 4 e o Series 5. Como informamos, o watchOS 6 oferecerá novos recursos relacionados ao rastreamento de dados de saúde, como a nova ferramenta para acompanhar o ciclo menstrual e o monitor de ruído que ajuda os usuários a calcular o nível do som ambiente.





Por fim, o app Atividades também passará a oferecer uma visão ainda mais ampla do seu histórico de exercícios por meio das seção de “tendências” do app.

O watchOS 6 também traz novos mostradores dinâmicos, incluindo Meridiano, Modular Compacto e um que varia de acordo com a posição do sol — alguns desses disponíveis apenas para o Apple Watch Series 4 e Series 5.

Rastreamento, fitness e segurança

Além dos novos apps e recursos de rastreamento do watchOS 6, o Apple Watch Series 5 pode realizar as mesmas medições que todos os modelos anteriores, incluindo a opção de fazer um eletrocardiograma (ECG) e registrar possíveis quedas, recursos introduzidos com o Series 4, no ano passado.

Dessa forma, o Apple Watch Series 5 pode monitorar seus batimentos cardíacos e acompanhar o progresso de atividades físicas como qualquer modelo anterior — na verdade, melhor, já que em ele conta com acelerômetro e giroscópio avançado, que lhe confere mais sensibilidade do que os relógios mais antigos (Series 3 e anterior).

Diferentemente do esperado, contudo, o Apple Watch Series 5 não oferece suporte ao monitoramento de sono — um recurso amplamente rumorado.

Uma outra nova função, restrita apenas às versões cellular do Apple Watch Series 5, é a de realizar ligações para serviços de emergência em mais de 150 países diferentes — para isso, basta apertar e segurar o botão lateral (veremos se o Brasil estará no meio desse bolo — bem capaz que sim).

Armazenamento

Diferentemente do Apple Watch Series 4, a nova versão do relógio conta com o dobro de capacidade de armazenamento interno: 32GB. Isso é ainda melhor considerando a integração do vestível com o Apple Music, e a possibilidade de armazenar ainda mais músicas e playlists para escutar sem a necessidade de estar com o iPhone — ou com o modelo LTE.

Preço

Aqui, para muitos, entra o quesito divisor de águas. Com o fim do ciclo de vendas do Apple Watch Series 4, resta-nos especificar as diferentes versões do Apple Watch Series 5, que variam de acordo com o acabamento da caixa do relógio (alumínio, aço inoxidável, titânio e cerâmica).

É importante ressaltar que a opção GPS está disponível apenas para os modelos com caixa de alumínio (incluindo o Apple Watch Nike); além disso, a Apple agrupou os novos modelos de titânio (cerca de 45% mais leve que o de alumínio) e cerâmica dentro da família Apple Watch Edition.

Eis os valores em dólares de alguns modelos, já que no momento da publicação do artigo, os preços brasileiros não foram divulgados:

Caixa de alumínio

40mm, GPS: a partir de US$399

44mm, GPS: a partir de US$429

40mm, GPS + Cellular: a partir de US$499

44mm, GPS + Cellular: a partir de US$529

Caixa de aço inoxidável

40mm, GPS + Cellular: a partir de US$699

44mm, GPS + Cellular: a partir de US$749

Caixa de titânio (Apple Watch Edition)

40mm, GPS + Cellular: a partir de US$799

44mm, GPS + Cellular: a partir de US$849

Caixa de cerâmica (Apple Watch Edition)

40mm, GPS + Cellular: a partir de US$1.299

44mm, GPS + Cellular: a partir de US$1.349

Apple Watch Hermès

40mm, caixa em aço inoxidável, GPS + Cellular: a partir de US$1.249

44mm, caixa em aço inoxidável, GPS + Cellular: a partir de US$1.299

· • ·

Esses são os novos Apple Watches e, apesar de as “inovações” não serem das mais numerosas, com certeza o gadget continuará sendo tão desejado (e bem avaliado) quanto os modelos anteriores.

O que você achou? Conte-nos quais novidades você mais gostou, e qual você gostaria que tivessem sido implementadas!