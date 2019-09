Promoção: grandes descontos em 40 apps para macOS a partir de US$5!

O pessoal da BundleHunt.com tem uma longa história de criar bundles (isto é, pacotes de apps) para macOS por valores deveras atraentes e opções de aplicativos muito populares. Hoje, em ritmo de preparação para o macOS Catalina, não poderia ser diferente.

O mais novo bundle da empresa adota um modelo no qual você paga somente por aquilo que quer. Funciona assim: primeiramente, você desbloqueia o pacote com uma taxa de US$5; em seguida, basta adicionar os aplicativos do seu interesse no carrinho — todos eles com descontos formidáveis — e fechar a compra exatamente do jeito que você deseja. Fantástico, não?

Nessa página você pode conferir todos os 40 aplicativos oferecidos no pacote (e nada lhe impede de adicionar todos no carrinho e comprar o bundle inteiro, aliás). Abaixo, nós destacamos algumas das ofertas que consideramos mais valiosas:

iMazing: software de transferência de dados entre o Mac e o iPhone/iPad/iPod touch, de US$45 por US$6 ;

iStat Menus 6: utilitário que exibe as informações da sua máquina e do seu sistema direto na barra de menus, de US$15 por US$3 ;

Luminar 2018: editor de fotos profissional da desenvolvedora Macphun, de US$70 por US$4 ;

WALTR 2: aplicativo que envia arquivos e mídias para iPhones, iPads e iPods touch simplesmente arrastando seus arquivos para uma janela, de US$40 por US$4 ;

Folx Pro: gerenciador avançado de torrents, de US$20 por US$1,50 ;

Mosaic: Pro Edition: para afixar janelas em qualquer posição e tamanho na tela com simples gestos, de US$30 por US$3,50.

Todos os aplicativos são, naturalmente, oficiais e estão em suas versões mais recentes e completas. Vale a pena aproveitar! 😉

