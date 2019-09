Você sabe o que é uma versão Golden Master? Não? Eu explico: é um termo utilizado por empresas de tecnologia para identificar quando um software está “pronto” para ser lançado para o grande público. Ainda assim, a empresa lança a versão GM para ver se algum bug de última hora é encontrado antes da liberação da versão final.

Após a realização do seu evento especial no qual apresenta para o mundo os novos iPhones, a Apple costuma liberar as versões GM das novas gerações dos seus sistemas operacionais para desenvolvedores. Desta vez, porém, com a “salada” que ficaram as datas de lançamento deles, a Maçã só liberou a GM do iOS 13 (compilação 17A577 ) — que muito provavelmente será a mesma da versão final, a qual será lançada no próximo dia 19.

Em paralelo a ele, saíram hoje também o iOS 13.1 beta 3 (compilação 17A5837a ), o iPadOS 13.1 beta 3 (idem), o macOS Catalina 10.15 beta 8 ( 19A558d ) e o tvOS 13 beta 10 ( 17J5579a ). Como informamos na outra matéria, o iOS 13.1 e o iPadOS também já têm data para serem lançados: dia 30 de setembro.

A Apple ainda disponibilizou hoje para desenvolvedores o Xcode 11 GM Seed (compilação 11A419c ), que inclui os novos SDKs de todos os sistemas operacionais supracitados.

Bons testes finais, meu povo! 😉