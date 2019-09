Todo ano, os novos iPhones contam com um desempenho melhor, não só na performance geral do dispositivo, mas também em atividades específicas, como velocidade de navegação 4G/LTE. Isso não foi diferente com os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max, porém a Apple não detalhou, durante o evento especial de ontem, a melhoria na velocidade dos novos modelos topos-de-linha.

Tecnicamente, os iPhones 11 Pro e 11 Pro Max contam com a mesma antena 4×4 MIMO dos modelos XS e XS Max; o iPhone 11 também segue o seu antecessor e é equipado com um modem 2×2 MIMO — ou seja, até aqui nada de novo.

Com isso, fica a dúvida: o quanto os novos iPhones são mais velozes (no quesito navegação 4G/LTE) do que os seus predecessores? Foi exatamente isso que a SpeedSmart quis verificar com os novos aparelhos comparando, mais precisamente, os iPhones 11 Pro e 11 Pro Max com os XS e XS Max.

The new #iPhone11 Pro and Pro Max include faster 4G LTE, how much faster? About 13% faster vs. iPhone Xs that's quite an improvement YoY. Looks like a faster better modem. #AppleEvent #SpeedSmart https://t.co/cHKHU5JZU4 pic.twitter.com/zRVaTKuuoD — SpeedSmart (@SpeedSmart) September 10, 2019 Os novos #iPhone11 Pro e Pro Max possuem 4G (LTE) mais rápido, porém quanto mais rápido? Aproximadamente 13% mais rápido do que o iPhone XS, isso é uma boa melhoria anual. Parece que eles têm um modem melhor, mais rápido. #AppleEvent #SpeedSmart speedmart.net

De acordo com a empresa, os iPhones 11 Pro possuem conexões 4G/LTE 13% mais rápidas que os flagships anteriores da Maçã. Os resultados são bastantes consistentes entre todas as principais redes telefônicas dos Estados Unidos (AT&T, T-Mobile, Sprint e Verizon) — ou seja, provavelmente também seriam observados em testes realizados com operadoras brasileiras — e representam um aumento anual razoável.

Por outro lado, o teste da SpeedSmart deixa algumas dúvidas como, por exemplo, a coleta de dados. De acordo com o gráfico, as informações foram colocadas a partir do dia 9 de agosto até ontem, sendo que os novos dispositivos foram apresentados exatamente neste dia. Isso não significa que os testes sejam falsos, mas pode ser melhor esperar outros números saírem por aí do que bater o martelo no resultado acima.

Suporte ao Wi-Fi 6

Como esperado, os novos iPhones também oferecem suporte ao protocolo Wi-Fi 6, tecnicamente conhecido como Wi-Fi 802.11ax. Apesar de mais veloz, a nova geração da rede sem fio ainda é bem incipiente, mas os smartphones anunciados ontem pela Apple já podem aproveitar das ultra-velocidades proporcionadas por ela.

As especificações do Wi-Fi 6 são demasiadamente técnicas, porém é importante destacar que o protocolo permite que os aparelhos enviem ainda mais dados a cada transmissão (em relação ao Wi-Fi 5, ou Wi-Fi 802.11ac). A nova tecnologia também suporta uma taxa de transferência mais rápida, podendo alcançar 1.320Mbps — 40% mais rápida que a geração anterior.

Mias uma vez, isso não significa que basta comprar um iPhone novo para usar as novas velocidades de internet sem fio. Primeiro que o protocolo do Wi-Fi ainda não foi certificado oficialmente, e outra que não adianta ter um roteador com suporte às redes 802.11ax e seu provedor de internet não oferecer um plano aquém à tecnologia.

Para todos os efeitos, o bom é que o suporte ao Wi-Fi 6 está lá, e que a geração anterior continua sendo muito bem aproveitada pelos iPhones.

via MacRumors, CNET