Agora existe AppleCare+ para AirPods e alguns fones da Beats; confira os preços

Sempre que a Apple lança novos produtos, ela aproveita também para mexer/reajustar o AppleCare deles. Não faz ideia do que é isso? Eu explico.

O que é o AppleCare+

O AppleCare é uma garantia estendida que a empresa oferece para seus produtos. Normalmente, os aparelhos com um ano de garantia de fábrica; com o AppleCare, essa garantia pula para 2-3 anos (dependendo do produto).

Há alguns anos, a Maçã deixou o AppleCare Protection Plan de lado (em alguns países como o Brasil ele ainda é oferecido, contudo) e passou a comercializar o AppleCare+ que, além dos 2-3 anos de garantia, oferece também dois reparos a danos acidentais mediante o pagamento de uma taxa.

Vale notar que, ao adquirir um novo produto, você tem até 60 dias para comprar o AppleCare+ — depois desse período, a Maçã não permite mais que o dispositivo seja protegido pela sua garantia estendida.

Agora que os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max, o Apple Watch Series 5 e o iPad de 10,2″ estão entre nós, é importante você ficar por dentro das novidades caso pretenda comprar um aparelho no exterior e queria ter a máxima proteção — afinal, ainda que a Apple não comercialize o AppleCare+ aqui no Brasil, ela oferece suporte a produtos que são protegidos por ele. 😉

AppleCare+ para iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max

Os valores do AppleCare+ para os novos iPhones ficaram exatamente iguais aos cobrados pela empresa em 2018, no lançamento dos iPhones XR e XS/XS Max. O ultimo reajuste aconteceu quando o iPhone X foi lançado.

Eis os preços:

AppleCare+ para o iPhone 11: US$149

AppleCare+ para os iPhones 11 Pro e 11 Pro Max: US$199

As taxas cobradas para reparo no caso de dados acidentais também continuam iguais:

Reparo na tela: US$29

Troca do aparelho: US$99

AppleCare+ para Apple Watch Series 5

Os valores do AppleCare+ para os novos smartwatches também continuam os mesmos:

AppleCare+ para o Apple Watch Series 5: US$79

AppleCare+ para o Apple Watch Edition e Hermès: US$149

As taxas para reparos de danos acidentais são estas:

Apple Watch Series 5: US$69

Apple Watch Edition e Hermès: US$79

AppleCare+ para iPad de 10,2 polegadas

No caso do novo tablet da Apple, o valor é o mesmo cobrado pelos iPads Air e mini: US$69. Caso você compre um Apple Pencil junto ao iPad, o acessório também passará a ser coberto pela garantia estendida.

Os taxas de reparo são as seguintes:

iPad: US$49

Apple Pencil: US$29

Novidade: AppleCare+ para fones de ouvido

Expandindo ainda mais o catálogo do AppleCare+, a empresa passou a oferecer proteção para AirPods e para alguns fones de ouvido da Beats.

Pagando US$29, o usuário fica protegido por dois anos contra qualquer problema nos seus fones. Caso precise fazer uma troca por dano acidental (a pessoa tem direito a duas trocas), a taxa também é de US$29.

Esses são fones que podem ser cobertos pela garantia estendida:

AppleCare+ with Theft and Loss

A Apple disponibiliza ainda a opção chamada AppleCare+ with Theft and Loss, que além da garantia estendida e dos reparos a danos acidentais, conta com proteção para roubos e perdas de aparelho.

Todavia, ela não é recomendada para quem mora fora dos Estados Unidos pois só oferece cobertura para roubos e perdas do aparelho no território americano — ou seja, não adianta comprar um iPhone nos EUA com esse AppleCare, voltar ao Brasil, ser assaltado e procurar a empresa para receber um novo aparelho. Não vai rolar.

Pagamento “parcelado”

Vale notar que, na hora de comprar o AppleCare+ para o iPhone, iPad ou Apple Watch, há opçõpes de fazer um pagamento único ou pagar mensalmente, como se fosse uma assinatura (que acaba saindo um pouco mais caro, mas você paga “parcelado”).

O problema é que, pela nossa experiência, o método de pagamento “parcelado” não funciona para turistas que estão de passeio pelos EUA, por exemplo — só para quem é cidadão americano, mesmo. Mas não custa tentar. 😉

via 9to5Mac: 1, 2, 3