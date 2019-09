Apple lança novas cases para iPhones e iPads, pulseiras para Apple Watch e mais!

Novos lançamentos de produtos da Apple também significa novos acessórios chegando. Vamos dar uma olhada no que pintou de novo para os dispositivos da Maçã?

Cases para os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max

O site brasileiro da Apple ainda não lista nenhuma delas, mas no americano (e em outros países, onde os iPhones serão lançados no dia 20/9) já constam as novas cases para os novos aparelhos.

iPhone 11

Para o novo modelo de entrada, temos duas cases:







Clear (transparente): US$39 ;

(transparente): ; Silicone (branca ou preta): US$39.

iPhones 11 Pro e 11 Pro Max

Os modelos topos-de-linha contam com quatro opções de cases:









Clear (transparente): US$39 ;

(transparente): ; Silicone (clementina, verde pinheiro, azul-alasca, areia-rosa, azul meia-noite, branca, preta ou vermelha): US$39 ;

(clementina, verde pinheiro, azul-alasca, areia-rosa, azul meia-noite, branca, preta ou vermelha): ; Couro (limão siciliano, verde-floresta, azul meia-noite, castanha, preta ou vermelha): US$49 ;

(limão siciliano, verde-floresta, azul meia-noite, castanha, preta ou vermelha): ; Folio (beringela ou preta): US$129.

iPad de 10,2 polegadas

Para o iPad de sétima geração, a Apple também já disponibilizou alguns acessórios — esses, já à venda aqui no Brasil:







Smart Cover (azul-alasca, azul-centáurea, papaia, cinza-carvão, areia-rosa ou branca): US$49 / R$399 ;

(azul-alasca, azul-centáurea, papaia, cinza-carvão, areia-rosa ou branca): / ; Smart Cover de couro (azul meia-noite, castanha, preta ou vermelha): US$69 / R$569 ;

(azul meia-noite, castanha, preta ou vermelha): / ; Smart Keyboard: US$159 / US$1.049.

Novas cores de pulseiras para o Apple Watch

Como sempre, antes do evento especial da Apple, os estoques das pulseiras do relógio estavam bem baixos pois a empresa sempre dá uma renovada na linha quando introduz uma nova geração do seu smartwatch.

Eis as novas cores para cada família de pulseira que agora estão à venda — com preços reajustados:















Carregador magnético para Apple Watch com conector USB-C

A Apple começou a vender também o carregador magnético para Apple Watch com conector USB-C de 1 metro — antes, a única opção era de 0,3m.

O cabo está saindo por US$29 nos Estados Unidos e aqui, quando chegar, deverá custar R$249.

Acessórios de outras marcas

Nem só de acessórios Apple vive esse mundo, então vale a pena também destacar alguns produtos apresentados pelas parceiras da Maçã para os novos lançamentos.

Logitech

A Logitech, por exemplo, anunciou novos acessórios para o iPad de sétima geração: Rugged Folio, Slim Folio e Rugged 3 Combo.

Rugged Folio

A Rugged Folio oferece a uma proteção mais robusta contra quedas e também funciona com o Smart Connector do iPad, fornecendo energia ao teclado; a Slim Folio se conecta ao iPad via Bluetooth, oferece proteção frontal e traseira completa, e um espaço para guardar o Logitech Crayon; criado especialmente para escolas, a Rugged 3 Combo é muito parecido com a Rugged Folio, pois usa o novo Smart Connector, oferece ótima proteção, um teclado durável e um suporte altamente flexível.

A Rugged Folio custará US$140 será lançada em outubro; a Slim Folio custará US$100 e será lançada em novembro; a Rugged 3 Combo estará disponível para compra por US$100, mas apenas para instituições educacionais.

Razer

A Razer, tradicional marca gamer, também tem um pé no mundo Apple e lançou novas cases para os iPhones. Por quê? Bem, as cases da marca são projetadas especificamente para ajudar a impedir o superaquecimento do telefone durante atividades mais intensas, como… jogos. Faz sentido, não?

As cases usam uma tecnologia proprietária da Razer, chamada Thermaphene, que fica imprensada entre um revestimento de microfibra e um externo com perfurações para ajudar a liberar o calor.

São duas versões, Slim e Pro. A Pro oferece proteção adicional para quedas de até 3 metros. As cases estão disponíveis para os iPhones 11 e 11 Pro, e custam US$30 (Slim) e US$40 (Pro), nas cores preta, branca ou rosa.

mophie

Os novos iPhones têm as melhores baterias que já vimos em smartphones da Apple, o que pode ser suficiente para muita gente. Mas se você não é uma dessas pessoas e precisa de mais energia, a mophie também já tratou de anunciar sua famosa capa com bateria para os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max.

As cases juice pack access battery podem ser recarregadas utilizando bases sem fio (padrão Qi), incluem uma porta USB-C para carregamento com fio, oferecem proteção e uma capacidade de bateria de 2.000mAh (11 e 11 Pro) e 2.200mAh (11 Pro Max). Vale notar que, como a bateria do iPhone é recarregada de forma sem fio, você ainda pode usar a porta Lightning para plugar os EarPods.

As cases custarão US$100 e começarão a ser vendidas em outubro em diversas cores, incluindo preta, rosa e vermelha — os interessados podem se registrar no site da empresa para serem notificados quando o acessório estiver disponível.

via MacRumors, TechCrunch, 9to5Mac