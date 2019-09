Ao contrário do que se pode dizer dos iPhones, no quesito varejo a Apple continua agindo num ritmo alucinante. Duas lojas da empresa nos Estados Unidos estão em vias de reinaugurar após longos períodos de reforma e expansão; uma terceira acabou de ser reaberta depois de passar pelo mesmo processo.

Vamos dar um giro por elas, então?

Apple Altamonte

A primeira reinauguração da qual falaremos hoje já aconteceu: trata-se da Apple Altamonte, em Altamonte Springs, Flórida — no subúrbio de Orlando. A loja foi reaberta no último dia 6, depois de oito meses de reformas, e traz, agora, todos os elementos introduzidos nos últimos anos para as experiências de varejo da Maçã.

Confiram as fotos de Chris Edwards publicadas pelo 9to5Mac (clique nas imagens para ampliar):

Temos, portanto, o emprego abundante de materiais como pedra e vidro; o fundo da loja conta com um telão de LED que será usado para as sessões do Today at Apple e as laterais trazem as prateleiras integradas na parede, feitas de madeira clara. Na reforma, a loja também ganhou uma boa expansão.

Apple Oxmoor

Enquanto isso, outra abertura ocorrerá em breve: no próximo sábado (14/9), às 10h no horário local, a nova Apple Oxmoor, em Louisville (Kentucky), abrirá as portas em outro local do shopping Oxmoor Center.

Segundo empregados da loja ouvidos pela WDRB, o novo espaço será 2,5x maior que o anterior. Além disso, seguindo as preferências da Apple para suas lojas novas (ou renovadas) em shoppings, o novo espaço tem uma abertura para a parte externa do centro de compras — aqui, integrado a uma simpática praça ladeada por paredes verdes.

Foto: WDRB

Ainda não há informações sobre o interior da nova loja, mas ela também deverá trazer um telão para o Today at Apple e todos os elementos recentes das experiências de varejo da Maçã.

Vale lembrar que a Apple Oxmoor atual ainda está em operação, e assim permanecerá até o dia 13.

Apple The Woodlands

A outra reinauguração próxima é a da Apple The Woodlands, na cidade de mesmo nome localizada no sudeste do Texas. A loja também será reaberta no próximo sábado (14/9), às 10h no horário local — sim, a Maçã está acelerando essas aberturas para ter o máximo de lojas funcionando no lançamento dos novos iPhones, no dia 20 próximo.

Assim como no Oxmoor Center, a loja no shopping The Woodlands Center está mudando de lugar e também tem uma face virada para o lado externo do centro de compras. Ao contrário do caso anterior, entretanto, parece que aqui não teremos um ganho significativo de área — o que não parece ser exatamente um problema, já que o espaço anterior já era deveras satisfatório.

Localização da nova Apple The Woodlands em branco

Ainda não há fotos ou informações sobre o espaço interno da nova Apple The Woodlands, mas voltaremos com mais informações assim que isso ocorrer.

· • ·

Lembrando, é claro, que no evento especial de ontem a Apple também confirmou a reinauguração da icônica loja da Fifth Avenue, em Nova York, para o próximo dia 20.