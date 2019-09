Já as estações de rádio chegarão ao alto-falante no dia 30 de setembro

Novos recursos do HomePod, como Handoff de áudio e “Sons Ambiente”, chegarão até o fim do ano

Já tínhamos falado aqui sobre novos recursos que seriam adicionados numa data futura, ainda indeterminada, ao HomePod. Pois hoje a Apple atualizou a página do alto-falante inteligente detalhando as novidades, adicionando mais uma e colocando uma previsão para a chegada delas.

Estações de rádio

Para início de conversa, o recurso de estações de rádio, adicionado ao app Música do iOS 13 e que incorporará rádios do mundo inteiro por provedores como iHeartRadio ou o TuneIn, será adicionado ao HomePod no dia 30 de setembro (data de lançamento do iOS 13.1). Com isso, será possível ouvir as estações pelo alto-falante e controlá-las pela Siri.

Handoff de áudio

Os outros novos recursos do HomePod chegarão, segundo a Apple, em algum momento do outono (do hemisfério norte) — o que, na prática, significa qualquer data até 22 de dezembro próximo.

Dois deles já tinham sido anunciados antes, como o Handoff de áudio, que permite aos usuários transferir uma atividade sonora do iPhone ou iPad ao alto-falante. Com isso, ao ouvir uma música ou realizar uma chamada, você pode simplesmente aproximar seu dispositivo móvel do HomePod para “passar” a reprodução à caixa de som.

Múltiplos usuários

Outro recurso que já tinha sido anunciado pela Apple e chegará até o fim do ano é o modo de múltiplos usuários, que permitirá ao HomePod (e à Siri) reconhecer as vozes de até seis pessoas na casa e responder a cada uma delas de forma personalizada, acessando suas bibliotecas pessoais e mandando mensagens para os contatos de cada um, por exemplo.

É bom notar que o recurso, ao menos a princípio, só estará disponível em inglês.

Bônus

Por fim, há mais uma novidade — essa, aliás, a Apple não tinha anunciado antes. Um novo recurso, chamado Ambient Sounds (Sons Ambiente), permitirá que usuários reproduzam facilmente sons relaxantes, como ondas do mar, passarinhos cantando, chuva ou outros. Será uma ótima adição para a hora de dormir, imagino eu.

via 9to5Mac