Acompanhe a gravação do nosso podcast sobre o último evento especial da Apple, ao vivo!

Como prometido — e já é de praxe nossa após grandes eventos da Apple —, a gravação do MacMagazine no Ar #337 hoje (com foco na keynote da última terça-feira) será aberta para todos vocês. Normalmente, apenas quem é patrão tem esse benefício semanal.

Quem quiser poderá acompanhar ao vivo a partir das 18h (faremos de tudo para sermos bem pontuais), e o episódio será uma bagunça recheado com a participação de Rafael Fischmann, Eduardo Marques, Breno Masi, Guilherme Rambo e Marcus Mendes.

Há, porém, uma mudança em relação às vezes que fizemos isso no passado. Recentemente, o Google matou um recurso do YouTube integrado ao Hangouts On Air que usávamos para fazer essas gravações ao vivo do podcast. Seguindo a sugestão de alguns ouvintes, estamos agora usando o Zoom para isso.

O Zoom está funcionando muito bem para o propósito, mas só permite que até 100 pessoas acompanhem a gravação simultaneamente. Ou seja, o podcast especial será sim aberto para todos, mas é preciso ser rápido para entrar lá se você quiser acompanhar.

Obviamente, para quem preferir (ou não conseguir entrar no Zoom a tempo), esse podcast ainda será posteriormente editado pelo Eduardo Garcia e publicado normalmente em todas as plataformas até o final do dia de amanhã (13/7).

Até lá, pessoal! 😉