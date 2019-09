Se você é um entusiasta da televisão e preza pela qualidade de imagem e som dos conteúdos que assiste, então é provável que já tenha ouvido falar dos termos Dolby Vision e Dolby Atmos.

Em suma, ambas as tecnologias desenvolvidas pela gigante audiovisual americana carregam muito mais informações do que outros produtos semelhantes (como o HDR ou o HDR10). Especificamente, o Dolby Vision pode suportar até 10.000 nits e até 12 bits — mais do que os 1.000 bits ou os 10 bits do HDR10, por exemplo.

Enquanto isso, o Dolby Atmos está relacionado com a profundidade e imersão do áudio de um conteúdo. Sendo assim, ele utiliza ainda mais canais de áudio do que um sistema de som tradicional para transmitir uma “sensação sonora tridimensional”.

As tecnologias não são tão novas, mas recentemente elas começaram a ser implantadas em dispositivos móveis (como os da Samsung, da OPPO e do OnePlus) e adotadas por ainda mais plataformas de streaming (como a Netflix), incluindo também o Apple TV+ e os novos iPhones.

Isso significa que os assinantes do próspero serviço de vídeo da Maçã (que será lançado no dia 1º de novembro) poderão ter acesso ao conteúdo original da Apple em 4K HDR e Dolby Vision, além de a maioria dos títulos também oferecer som com qualidade Dolby Atmos.

Já os donos dos iPhones XR, XS, XS Max e dos recém-lançados 11, 11 Pro e 11 Pro Max contam, além do suporte ao Dolby Vision, com a tecnologia Dolby Atmos, a qual contribui para um som “mais alto e claro, sem distorção dos alto-falantes ou crepitação nos sons mais suaves, e sons mais altos/intensos sem explosão”.

Mais especificamente, os seguintes gadgets suportam Dolby Vision:

iPhones 8/8 Plus e posteriores;

iPad Pro de 12,9 polegadas (3ª geração);

iPad Pro de 11 polegadas (3ª geração);

iPad Pro de 12,9 polegadas (2ª geração);

iPad Pro de 10,5 polegadas (2ª geração);

Apple TV 4K;

iMac Pro (2017);

Todos os Macs lançados a partir de 2018 (Mac mini, Mac Pro, iMac Retina 5K, iMac Retina 4K, MacBook Pro e MacBook Air).

Já os dispositivos com suporte a Dolby Atmos são os que seguem:

iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max;

iPhones XR, XS e XS Max;

iPad Pro de 11 polegadas e iPad Pro de 12,9 polegadas (3ª geração);

Apple TV 4K;

MacBook Pro (2018 e posterior) e MacBook Air (2018 e posterior).

Vale lembrar que, para ter suporte aos protocolos da Dolby, será necessário atualizar o seu Mac, iPhone, iPad e Apple TV para sistemas operacionais mais novos (macOS 10.15 Catalina, iOS 13, iPadOS 13 e tvOS 13).

Além disso, se você possui um dos dispositivos supracitados e adquiriu filmes em HD que agora estão disponíveis em Dolby Vision ou Dolby Atmos, a Apple afirma que eles serão otimizados automaticamente; já conteúdos comprados em qualidade comum (standard definition, ou SD) não poderão ser reproduzidos em versões de alta qualidade.

via AppleInsider