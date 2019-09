Com o iOS 13, a Apple apresentou uma mudança que limitará a prática de coleta de dados a partir de APIs de VoIP , o que tem consequências para apps de mensagens como o Messenger e o WhatsApp, do Facebook.

Como explicamos, a partir do iOS 13 os processos em segundo plano desses apps serão restritos para funcionar apenas com as chamadas em si, o que os impedirá de capturar dados dos usuários ou realizar outras tarefas. Isso será possível ao limitar o framework PushKit, que estava sendo usado para fins de coleta de dados.

Contudo, as mudanças não afetam somente os softwares da gigante de Menlo Park, mas também os produtos de outros desenvolvedores que estão se esforçando para revisar os seus apps para proteger os principais recursos de seus softwares que podem ser comprometidos pelas mudanças, conforme divulgado pelo The Information .

Entre os apps que estão correndo contra o tempo para se ajustarem às novas diretrizes de privacidade da Apple, estão o Signal, o Wickr, o Threema e o Wire — uma porta-voz do Threema disse, por exemplo, que as mudanças anunciadas pela Apple podem resultar “no objetivo oposto que deveriam atingir”.

Da mesma forma, o vice-presidente da Wickr, Tom Leavy, afirmou que as mudanças poderão ser efetuadas, mas que isso exige um “esforço significativo de engenharia inesperado”. Ele conta, ainda, que os desenvolvedores de apps de mensagens criptografadas estão “explorando ferramentas alternativas no iOS”, mas que nenhuma até então oferece tantas opções quanto o PushKit.

A Apple dará até abril de 2020 para que os desenvolvedores cumpram com as alterações na API do PushKit; todavia, aqueles que desejam atualizar seus aplicativos para iOS 13 e aproveitar os novos recursos do sistema operacional móvel da Maçã devem adotar as restrições do PushKit o quanto antes.

